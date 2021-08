Busos: l'abonament mensual de 30 euros, vàlid per a tot el país i amb viatges il·limitats, entrarà en vigor l'1 de setembre

Andorra la VellaLa nova política tarifària del transport públic, que preveu la implementació d'un abonament mensual de 30 euros vàlid per a tot el país i amb viatges il·limitats, entrarà en vigor el proper 1 de setembre. Segons ha recordat aquest dimecres la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, l'objectiu d'aquesta nova tarifa és fomentar el transport públic, universalitzar el servei i fer-lo accessible a tots els ciutadans. A més, ha dit, també representa "un pas decidit" del Govern cap a la transició energètica, "que ara agafa més sentit que mai", tenint en compte l'informe fet públic aquest 9 d'agost per científics de l'ONU, en el qual s'alertava d'efectes irreversibles relacionats amb el canvi climàtic provocats per l'activitat humana com són les onades de calor, els incendis i les inundacions.

El cost del transport públic, sumat a l'esclat de la pandèmia, és el motiu pel qual s'ha vist reduït de manera significativa el nombre de passatgers. Tal com ha manifestat Calvó, fa uns dies es va llançar una enquesta per part del ministeri en la qual es pot veure com el 50% dels ciutadans assegura no utilitzar aquest element de mobilitat per aquesta raó. Amb aquesta nova política de preus, per tant, es permet un estalvi de fins al 80% en trajectes que tinguin com inici o destí el Pas de la Casa. Els nous abonaments es podran seguir adquirint als mateixos punts de venda habituals com l'Estació Nacional d'Autobusos, els mateixos vehicles, i també a través de l'aplicació MOU_T_B.

Per la seva banda, el titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha detallat que els nous abonaments també vindran acompanyats d'una nova zonificació. En aquest sentit, el Pas de la Casa desapareix de la zona 4 i passa a incloure's a la zona 3, mentre que la Cortinada i Arinsal passen de la zona 2 a la zona 1. Això representa que el trajecte individual en el cas de la localitat encampadana passa de 6,35 a 4,8 euros, però la baixada encara és més significativa en el cas de la Cortinada i Arinsal, amb un preu que passa de 4,8 a 1,9 euros.

Aquesta davallada dels abonaments mensuals representarà una caiguda d'ingressos que el Govern compensarà amb l'entrada en vigor de la taxa verda l'any 2022. Així mateix, Gallardo ha explicat que la compensació a les companyies es farà mitjançant la clàusula contemplada en el contracte de concessió de les línies de transport públic, ja que, segons ha comentat, "el Govern té per contracte l'obligació de vetllar per l'equilibri economicofinancer de les empreses". Els requisits per calcular aquest equilibri seran els mateixos que s'han utilitzat en el cas de Coopalsa durant el primer any de concessió, que es va veure aturat per la pandèmia.

En aquest sentit, ha dit que en les reunions que es duen a terme s'està mirant de trobar "el mecanisme" adient per tal que el pagament de la compensació es pugui fer "el més àgil possible i no requereixi acumular mesos" que puguin contribuir a generar "alguna mena de tensió financera a les companyies".

Aprovat el reglament d'utilització del transport públic

D'altra banda, Gallardo ha comentat que durant la reunió del consell de ministres d'aquest dimecres també s'ha aprovat el reglament d'utilització del servei de transport públic nacional de viatgers. Es tracta d'un text que regula i estableix les condicions generals per als diversos transports de viatgers, siguin línies regulars nacionals o el bus a la demanda de l'usuari.

Així, el text estipula que és obligatori la validació mecànica, magnètica o digital dels títols de transport dels usuaris, que els menors de 9 anys han d'anar acompanyats d'un adult i que els infants de menys de 3 anys poden accedir-hi gratuïtament. També marca, entre altres, que no es pot fumar, beure ni menjar a l'interior dels vehicles i que els danys materials ocasionats per l'usuari de manera intencionada seran a càrrec seu.

A banda, el ministre ha fet especial esment en la regulació pel que fa a l'accés al vehicle d'animals: "hi poden accedir en tots els casos els gossos pigall, d'assistència o terapèutics acreditats amb el distintiu oficial i, a més, es permet el transport de la resta d'animals domèstics sempre que es faci en receptacles no més grans de 45x35x25 cm".

Pel que fa al transport de paquets, de manera general no poden superar els 100x60x35 centímetres, amb algunes excepcions: es permet introduir al bus els cotxets per a infants i també els vehicles de mobilitat personal (patinets i bicicletes elèctriques) i el material d'esquí, sempre que es duguin plegats.

Finalment, el nou reglament també recull i defineix les figures de conductor, gestor de flota –que s'encarrega d'organitzar i gestionar els vehicles– i personal controlador –l'encarregat de realitzar les funcions de control i vigilància en aquests espais–.