La C-14, més segura des d'aquest dimecres amb la posada en marxa del túnel de Tresponts

Andorra la Vella"Calia afrontar el tram que quedava pendent en termes de seguretat, que era el del túnel dels Tresponts", explicava a l'ara.ad l'aleshores alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, el 29 de desembre de 2016. Aquell dia, la Generalitat de Catalunya va difondre que faria una de les inversions més grans de la història de l'Alt Urgell, amb la licitació de les obres per perforar la roca del congost de Tresponts per fer-hi un túnel. Aquell dia de fa un lustre, també, un despreniment de roques provocava un accident a la zona, el quart en un mes.

Tots els rànquings que periòdicament difonen institucions i entitats especialitzades en mobilitat coincideixen en assenyalar la C-14, en el tram que uneix la Seu d'Urgell amb Ponts, com una de les carreteres més perilloses del país veí del sud, pel percentatge de sinistralitat que s'hi genera. Les autoritats consultades per aquest mitjà sobre quina pensen que serà l'aportació principal del futur túnel de Tresponts, que és previst que s'inauguri a final d'aquest mes, és que la C-14 millori la seva seguretat.

La posada en marxa de la infraestructura contribuirà a reduir el percentatge de risc “alt” o “molt alt” d'accidents que la majoria d'estudis atorguen a la xarxa viària de la demarcació de Lleida. Un dels estudis de referència, l'EuroRAP, que va presentar el RACC al desembre de 2018, situava el tram de Ponts a la Bassella com el cinquè amb més risc de Catalunya, durant el període 2015 – 2017. De fet, tota la ruta entre Andorra i Ponts està assenyalada com a carretera de risc.

“Nosaltres tenim clar que tindrem més seguretat amb la posada en funcionament d'aquesta via. Molts ciutadans d'Organyà treballen a la Seu d'Urgell i a Andorra, també tenim molts estudiants que estan escolaritzats a la Seu, i el túnel ens farà anar més tranquils”, explica a l'ara.ad l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà.

L'exalcalde de la Seu i exdiputat al Parlament, Albert Batalla, qui va actuar com a corretja de transmissió per traslladar els neguits del territori a la cambra legislativa catalana, mostra a l'ara.ad la seva “satisfacció” per la imminent inauguració de la infraestructura. Batalla també en destaca la seguretat. “La C-14 és la columna vertebral de l'Alt Urgell perquè ens connecta de nord a sud i de sud a nord. És una carretera molt transitada i que sigui més segura era absolutament necessari. Feia molts anys que es pressionava des del territori i dels ajuntaments”, explica.

També des d'Andorra es valora positivament la posada en funcionament del túnel perquè en “millorarà la seguretat”. “No només és una avantatge per Andorra sinó per a tot el Pirineu perquè tal com està el traçat actual plantejava alguns problemes de seguretat”, considera el ministre de Territori, Víctor Filloy, per a qui actuacions com la de Tresponts “apropen els Pirineus a la resta de territori català”.

139 accidents amb vehicles andorrans implicats a la xarxa catalana, la majoria a l'Alt Urgell i la Cerdanya

Des del 2017 la xarxa viària de Catalunya ha registrat un total de 139 accidents de trànsit amb víctimes amb vehicles amb matrícula andorrana implicats. Així ho afirmava a l'ara.ad a final d'agost el nou director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, qui indicava que tot i que la xifra no és "molt significativa" si es compara amb el còmput global de sinistres en aquest període al territori veí del sud, la majoria de col·lisions on es veuen implicats automòbils amb plaques del Principat es produeixen a la C-14, entre Ponts i Andorra, i l'N-260, entre la Seu d'Urgell i Puigcerdà.

Lamiel comenta que del total d'accidents, més del 16% (23) succeeixen a les principals vies d'accés a Andorra, mentre que la resta de sinistres ocorren en punts de la xarxa viària catalana sense identificar. "Tot i que la majoria d'accidents siguin en llocs sense determinar, el gran nombre de sinistres a les vies d'accés i sortida principals d'Andorra són importants", indica. En aquest sentit, explica que de les 139 col·lisions on s'han vist implicats vehicles andorrans des del 2017, en 43 hi va haver ferits molt greus, dels quals en dotze algun dels ocupants dels automòbils hi va perdre la vida.