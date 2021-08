Els conductors andorrans, implicats en més de 130 accidents a Catalunya des del 2017

Andorra la VellaDes del 2017 la xarxa viària de Catalunya ha registrat un total de 139 accidents de trànsit amb víctimes amb vehicles amb matrícula andorrana implicats. Ho afirma el nou director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, qui indica que tot i que la xifra no és "molt significativa" si es compara amb el còmput global de sinistres en aquest període al territori veí del sud, la majoria de col·lisions on es veuen implicats automòbils amb plaques del Principat es produeixen a la C-14, entre Ponts i Andorra, i l'N-260, entre la Seu d'Urgell i Puigcerdà.

Lamiel comenta que del total d'accidents, més del 16% (23) succeeixen a les principals vies d'accés a Andorra, mentre que la resta de sinistres ocorren en punts de la xarxa viària catalana sense identificar. "Tot i que la majoria d'accidents siguin en llocs sense determinar, el gran nombre de sinistres a les vies d'accés i sortida principals d'Andorra són importants", indica. En aquest sentit, explica que de les 139 col·lisions on s'han vist implicats vehicles andorrans des del 2017, en 43 hi va haver ferits molt greus, dels quals en dotze algun dels ocupants dels automòbils hi va perdre la vida, malgrat que en aquest període "només difunts quatre són de nacionalitat andorrana".

En referència a les persones que van resultar ferides de caràcter greu, Lamiel exposa que en quatre anys hi ha hagut 33 ferits de gravetat que han requerit assistència mèdica en hospitals i 93 víctimes en general. Per prevenir i revertir aquestes xifres, des del Servei Català de Trànsit es treballa en la implantació de mètodes de control de la velocitat i càmeres per observar el comportament de la ciutadania al volant en les zones on hi ha més concentració de sinistres.

Sancions a conductors

Durant el primer semestre del 2021 els mossos d'esquadra han interposat un total de 677 denúncies a conductors amb matrícula andorrana per cometre infraccions al codi de circulació a Catalunya. El director del Servei Català de Trànsit apunta que les sancions que s'estan registrant des de l'inici de la crisi sanitària no ofereixen un mapa real de la situació del trànsit per les restriccions de mobilitat imposades per prevenir la propagació de la Covid, però manifesta que "en un any normal, nosaltres posem al voltant d'1.150.000 multes" i els expedients oberts a conductors andorrans "no arriben a representar una xifra significativa".

Tanmateix, si es compara el nombre de sancions interposades pels mossos durant els sis mesos de l'any amb el total de multes del 2020, 786, s'augura que al llarg d'aquest exercici es podria arribar a duplicar el nombre d'expedients incoats a conductors amb vehicles del Principat. Lamiel assevera que el Servei Català de Trànsit té un compromís ferm per assegurar la reducció de la sinistralitat i la millora de la conducció arreu de la xarxa viària i, sobretot, en perseguir els excessos de velocitat i aprofundir en matèria de seguretat viària.

A més, amb relació amb el traspàs de dades entre Andorra i Catalunya, el director exposa que per poder fer efectiu el pagament recíproc de sancions, el Principat hauria de formar part "d'una base de dades general d'Europa per compartir informació més global" i assenyala que aquesta inclusió permetria cobrar totes les sancions a conductors d'altres països.