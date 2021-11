23-N: data (no oficial) de la inauguració del túnel dels Tresponts

AndorraParlar de la data d'inauguració del túnel de Tresponts és, des de fa mesos, aventurar-se a quedar en entredit. Per aquest motiu, les autoritats consultades per aquest mitjà de comunicació, que ja han vist com les que han anunciat anteriorment se les ha endut el vent, no han volgut que se'n publiqui cap que hagi sortit directament de la seva boca. Això és així, a dia d'avui, perquè des del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya encara no s'han tramès les cartes que informen de la data oficial de la inauguració a les autoritats de les poblacions properes a aquesta infraestructura. Però, l'ara.ad ha tingut accés a una informació no oficial, corroborada per fonts coneixedores del cas, que assenyala el 23 de novembre com el dia que el túnel de Tresponts s'obrirà al trànsit rodat. “Pot variar dia amunt dia avall però sí que es parla de 23 de novembre com el dia que es convocarà les autoritats per a la inauguració”, expliquen algunes de les fonts consultades.

“El tema està calent, però encara no bull”, diu de manera il·lustrativa una altra de les fonts consultades. La diferència amb la darrera vegada que es va informar de la inauguració -que havia de ser a final d'octubre- és que aquest cop hi ha una data concreta. De fet, fa setmanes que quan es circul·la amb el cotxe pel congost dels Tresponts els panells informatius expliquen que s'estan “fent proves”. Els operaris que treballen al túnel, que també corroboren aquesta informació de l'obertura de la infraestructura al trànsit “a final de novembre ultimes les proves de seguretat. Recentment s'ha realitzat satisfactòriament una prova de fums i “ara cal lligar-ho tot amb el sistema elèctric”.

Recordem que el primer anunci provinent de la Generalitat, de licitació de l'obra, va ser el 29 de desembre de 2016. L'anunci publicat al Diari Oficial de l'Executiu català preveia una treballs d'execució de 36 mesos. Finalment, sembla que, tot i els gairebé dos anys de retard, amb una pandèmia pel mig i diversos titulars que han quedat en paper mullat, ara sí s'entreveu la llum al final de túnel.