La cabana ramadera de la Massana es manté estable

La MassanaLa cabana ramadera de la Massana es manté estable en els darrers anys. Enguany han pujat a les pastures de les diferents unitats uns tres-cents setanta-cinc caps de bestiar boví i equí i al voltant de cinc-centes ovelles. Com ha explicat la cònsol just abans de la benedicció, la jornada d’avui és la gran festa dels ramaders de la parròquia i es vol posar en valor la seva tasca per mantenir aquest sector tradicional.

El conseller Sergi Gueimonde ha explicat que el Comú està en contacte permanent amb els ramaders per conèixer les seves necessitats. Durant aquesta temporada s’han refet els tancats de Setúria i el Pla de l’Estany, a més de restaurar el teulat de cabanes i altres intervencions de manteniment. Les autoritats massanenques han estat acompanyades pel Cap de Govern, els ministres d’Agricultura, Interior i Afers Socials i representants d’altres comuns. Tots plegats han compartit un dinar amb els ramaders i també la vaquera i el pastor del ramat d’ovelles.

En l'acte, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha recordat que el Govern està treballant per consolidar el sector de la ramaderia a través de l'impuls del Projecte de Llei òmnibus d'agricultura. El text legislatiu, que es compartirà amb l'Associació de Pagesos i Ramaders, recull les demandes que han fet els ramaders amb les trobades individuals que ha mantingut el Ministeri amb cadascun d'ells. A més, des del Ministeri s'han impulsat línies d'ajudes, més enllà de les habituals, per afavorir la certificació ecològica i el benestar animal per potenciar un sector clau en la gestió del territori del país.