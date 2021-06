Caçat un 'fitipaldi' andorrà a 196 km/h quan el límit de la via era de 90 km/h

La Seu d'UrgellEls Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 53 anys, veí del Principat d'Andorra, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, ja que doblava el límit de velocitat permesa. Els fets es van produir aquest dissabte passat. Els agents de trànsit havien muntat un control de velocitat a la carretera N-260, dins del terme municipal de Montferrer i Castellbò. El radar va detectar un turisme que passava pel quilòmetre 232 de l'Eix Pirinenc a 196 km/h, quan la velocitat màxima permesa en aquest tram és de 90 per hora.

Davant d'aquesta infracció que posava en perill la integritat tant del conductor com de la resta d'ocupants de la via, els Mossos van immobilitzar el cotxe i van notificar al seu conductor que seria denunciat per circular amb una velocitat penalment punible.