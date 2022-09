Cafè aromàtic i de sabor intens

El cafè és la segona beguda més consumida, després de l'aigua, arreu del món i segons alguns estudis, aquests assenyalen que cada dia es consumeix un total de tres mil milions de tasses de cafè. Només per aquestes dues raons, el cafè s'ha guanyat el seu dia internacional (1 d'octubre) i Pyrénées Andorra aprofita l'ocasió per celebrar-ho.

I com ho farà? Doncs bé, per començar aquest divendres a partir de les 10:00 h i fins a les 12:30 h, a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra es durà a terme una degustació del Cafè Saula. Si no pots acostar-te al centre durant el matí, també tindràs l'opció de participar en la degustació durant la tarda i, més concretament, de 15:30 h a 19:00 h. Una acció que també es repetirà aquest dissabte 1 d'octubre coincidint amb l'efemèride. I això no és tot perquè per a l'ocasió, Pyrénées Andorra posa en marxa una promoció perquè t'emportis cap a casa una cafetera Nespresso per la compra de 120 euros de Cafè Saula sigui en format càpsula, molt o en gra.

UNES POSTRES AMB CAFÈ SAULA

I si no ets de prendre cafè, però pel contrari t'agraden les postres que afegeixi el cafè com a ingredient, aquí et deixem una recepta del xef Carles Flinch perquè acabis un dinar o un sopar de la millor manera.

Tiramisú amb Cafè Saula