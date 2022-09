Calvó afirma que des de Govern estan preparats en cas de restriccions de llum

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha fet al·lusió a l'assumpte energètic, tal com informa RTVA. Tant pel que fa a les pujades de tarifes anunciades per FEDA fa uns dies com a les possibles limitacions a la llum. Pel que fa al primer tema, de moment es limita a comentar que des de Govern faran valoracions de la pujada de preus quan arribi el desembre, de manera que les xifres s'hagin concretat.

Pel que fa a les possibles restriccions, recorda que el complex internacional és complicat i que no tenen molta visibilitat. Per tant, no es veuen des de Govern amb capacitat per preveure si es produiran o no. Amb tot, afirma que tant FEDA com Govern estan preparats en el cas que es produeixin aquestes limitacions.