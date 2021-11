La Cambra celebra la ruta aèria amb Madrid tot i que considera que no és suficient

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç celebra la ruta aèria amb Madrid tot i que considera que no és suficient, ja que els visitants hauran de seguir passant per la frontera i no s'evitaran les cues. Ho afirma el president de l'entitat, Josep Maria Mas, qui exposa que "totes les noves vies d'entrada al país són benvingudes perquè aporten un a més a més si un valor afegit al país", però segueix refermant que la creació d'un aeroport al Principat "seria el millor". "És un camí més per apropar-nos a l'exterior per obrir els canals de mobilitat i desenclavar el país", manifesta.

En aquest sentit, considera que el fet que els possibles visitants i turistes hagin de seguir travessant la frontera "amb les habituals retencions i cues", no acaba d'aportar la solució i la facilitat que atorgava la possibilitat d'unir Andorra amb l'estranger directament amb el projecte del camp d'aviació nacional de la Cambra. Mas assenyala que des de l'entitat han aturat el projecte arran de la negativa del Govern, qui va decidir "parar" els estudis de la infraestructura a Grau Roig i "no acabar de seguir el camí enviant la documentació necessària a l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), la qual, segons apunta el president, avalava la instal·lació aeroportuària.

Mas també comenta que els problemes de mobilitat pel límit fronterer podrien arribar a tenir solució "depenent de com evolucioni el projecte de l'heliport nacional", que se situarà a la Caubella i que ja s'ha fet públic el concurs pel disseny, construcció i explotació. D'aquesta manera, assenyala que seria "clau" que es poguessin gestionar desplaçament des de l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell a la infraestructura nacional per agilitzar els trajectes d'entrada i sortida del Principat i "evitar les aglomeracions de vehicles que s'acumulen a la frontera".

El representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis també assevera que, tot i que a llarg termini, la connexió ferroviària "podria ser una bona opció", però afirma que "seria molt més costosa i tardana" perquè s'haurien d'ampliar les vies i "traspassar les muntanyes". A més, apunta que, de la mateixa manera que amb l'aeroport ubicat a la Seu d'Urgell, "amb el tren tindrem una dependència dels països veïns". I posa de manifest que l'opció més "viable, senzilla i econòmica" seria connectar el Principat amb França, ja que per la banda espanyola augura que "la inversió seria encara més difícil" per la mala condició d'algunes infraestructures ferroviàries que "s'haurien de tornar a condicionar".