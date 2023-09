La Cambra de Comerç d'Andorra exigeix un nou marc d'immigració per atraure talent

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) insta a impulsar un nou marc d'immigració i laboral per afavorir "l'atracció i gestió del millor talent".

Així ho ha manifestat el president de l'entitat, Josep Maria Mas, aquest dimarts durant la presentació de l'informe econòmic de la CCIS corresponent a 2022, en companyia del cap de Govern, Xavier Espot.

Segons ha informat LaCope, s'ha exposat en el seu discurs, "l'elevada manca de personal" fa necessària una estratègia d'immigració que pugui respondre de manera àgil i efectiva a les necessitats empresarials.

Per aquest motiu, la Cambra ha proposat un "diàleg constant" entre les patronals, els sindicats, el Govern i la societat en general, ja que considera que aquesta és la via per consensuar les accions adequades.

Previsió econòmica del 2023

El president de la CCIS ha destacat que, el 2022, l'economia andorrana va "consolidar la recuperació", amb un creixement del PIB real del 8,8%. De fet, segons ell, en comparació amb les economies de l'entorn, el Principat "va ser el segon país europeu amb un major creixement".

Pel que fa a 2023 i els objectius, preveu un creixement econòmic "positiu", però inferior al de l'any anterior, a causa de l'efecte de la inflació i de l'augment dels tipus d'interès. En definitiva, les dificultats per trobar mà d'obra també han estat un dels motius que el president de la CCIS ha esmentat com a factor restrictiu.