Les càmeres de fotos d'estil 'vintage': per què ens agraden tant?

Andorra la VellaÉs ben cert allò que deia la cançó de Karina sobre que, 'cualquier tiempo pasado nos parece mejor'. Des de fa anys l'estètica retro ven, i s'ha estès amb èxit a tots els àmbits de la moda, la decoració, el motor i la tecnologia. Però si avui en dia els nostres telèfons mòbils disposen d'aplicacions de fotografia que no li fan cap ombra a la càmera convencional, per què segueixen tenint tant èxit?

Doncs perquè, tot i que ens sentim atret per allò que és nou, també ens aferrem a la nostàlgia del passat, al fet de pensar que les experiències anteriors van ser més autèntiques. Un dels sectors que millor ha sabut copsar aquest sentiment ha estat el de la fotografia; la majoria de fabricants de càmeres han sabut trobar l'equilibri entre la tecnologia més avançada i l'estètica 'vintage'. I només fa falta donar una volta per la FNAC Andorra per comprovar-ho. Aquests són alguns dels models que podràs trobar-hi.

Fujifilm X-T30

Sensor de tamany APS-C i tecnologia CMOS 4.

26 Megapixels.

Format jpg i raw.

SensibilitatISO 51.200.

Leica D-Lux 7

Sensor de format 4:3 i tecnologia MOS.

17 MP efectius

Format jpg i raw.

Rang ISO entre 100 i 25.600

Lumix GX800

Sensor de format 4:3 i tecnologia Live CMOS.

16 MP efectius.

Format jpg i raw.

Rang ISO entre 100 i 25.600.

Olympus OM-D E-M5 Mark III

4/3» Sensor Live MOS.

20,4 Megapíxels efectius.

Format jpg i raw.

Sensibilitat ISO 25.600 (mode manual)

Així que, malgrat que ens sembli que 'qualsevol temps passat sembla millor', 'mirar cap endavant és viure sense por', i amb aquestes càmeres de darrera tecnologia i estil vintage, podràs retratar el teu present.