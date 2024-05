Càmeres de seguretat enxampen tres menors robant una bicicleta de 3.300 euros

Andorra la VellaTres menors van entrar en un garatge on sabien que hi havia una bicicleta d’alta gamma. Un cop dins de l’aparcament van desplaçar-se al Lloc on la bicicleta estava lligada amb un cadenat. Van trencar l’element de seguretat I van marxar. La bicicleta era un model Trek BTT Rail 9.7, valorada en 3.277.

Els menors no van tenir en compte que les càmeres de videovigilància de l’edifici van mostrar tot el procés que va portar al robatori. Primer van entrar a les 17.10 hores per la porta principal el que hi havia per poder emportar-se o van constatar que per endur-se la bicicleta necessitaven una eina per trencar el cadenat. A les 17:38 h surten per la porta del garatge l’aparcament sense res.

Tots tres van tornar a entrar a l’edifici per l’entrada principal a les 18.08 hores i van sortir els a les 18.17 hores per la porta del garatge de l’edifici. En aquestes últimes imatges de les càmeres de videovigilància els joves porten la bicicleta que posteriorment el propietari va denunciar que havia estat robada.

Agents del Servei de Circulació van recuperar la bicicleta perquè els nois l’havien portat a vendre a una botiga. Es va comunicar al comerç que la bicicleta havia estat robada i que havia de ser retornada al seu propietari que només va reclamar els 152 euros del cost de cadenat i de les petites reparacions que va haver de fer a la bicicleta.

Com eren menors, només se’ls hi van imposar amonestacions educatives. Els pares dels tres van haver de pagar els 152 euros de compensació al denunciant.