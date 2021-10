La caminada contra el càncer torna a ser presencial

Andorra la VellaDesprés que l'any passat la caminada contra el càncer tingués un format virtual, enguany l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) recupera la presencialitat de la iniciativa i anima la població a participar en la vuitena edició. La presentació de la caminada, que se celebrarà el pròxim diumenge 24 d'octubre a les 11h, s'ha dut a terme aquest dimarts als grans magatzems Pyrénées de la mà del president de l'entitat, Josep Saravia, el director de màrqueting i digitalització del grup Pyrénées, Àngel Alonso, i la vicepresidenta Fundació Jacqueline Pradère, Cristina Urbiola.

Enguany el color triat per la samarreta, que es pot adquirir de manera exclusiva a Pyrénées, és el verd, "el color de l'esperança", com ha remarcat Saravia; "i també verd en homenatge a la primera caminada contra el càncer, i perquè és el color vinculat a la sostenibilitat, un aspecte que la pandèmia ens ha fet posar més que mai sobre la taula i que des de Pyrénées es treballa des de fa anys", ha afegit Alonso. En aquesta ocasió, també s'entregarà una mascareta clínica -també del mateix color-, ja que el ministeri de Salut ha recomanat a Assandca que els participants en portin una durant tot el trajecte. Tant la samarreta com la mascareta es poden adquirir, pel preu que cada participant consideri, al Servei d'Atenció al Client de la quarta planta de Pyrénées Andorra.

Saravia ha recordat que "es tracta de la primera caminada popular que es fa des de l'inici de la pandèmia, i amb el retorn a la normalitat esperem obtenir una xifra de participació rècord; ens agradaria que la recaptació superi els 8.500 euros". En aquest sentit, el president d'Assandca també ha afirmat que "la participació de la caminada demostrarà també el suport que la població dona a l'entitat i la seva reivindicació de tenir un servei de radioteràpia al país". Enguany el punt de sortida i d'arribada del recorregut urbà canvia i serà al carrer Roc dels Escolls, davant de l'accés a la secció de perfumeria dels grans magatzems Pyrénées. A més, la caminada ha modificat lleugerament el seu recorregut per tenir més presència als carrers principals d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Pyrénées Andorra i Jacqueline Pradère, des dels inicis amb Assandca

Pyrénées Andorra i la Fundació Privada Jacqueline Pradère col·laboren en aquesta iniciativa des de la primera edició i han estat uns socis essencials perquè iniciatives com aquesta s'hagin mantingut en el temps. El president d'Assandca ha destacat que tant Pyrénées com la Fundació "sempre han estat uns col·laboradors molt participatius, d'aquells que s'impliquen en l'organització dels actes i no simplement posen uns diners i ja està, sinó que aporten idees i busquen solucions quan vam haver de fer la caminada en un format virtual". En aquest sentit, Saravia ha afegit que Pyrénées sempre s'ha mostrat especialment sensible a l'hora de "subvencionar el transport dels malalts que han de rebre tractament fora del Principat". Val a dir que des de fa un any i mig, el Govern subvenciona el desplaçament a malalts de càncer que necessiten fer el tractament, així que els beneficis d'enguany es destinaran a altres aspectes com la cobertura de l'allotjament, les dietes dels familiars i ajuts socials per aquells pacients que s'han quedat sense feina durant el procés mèdic.

Si voleu participar en la caminada contra el càncer del pròxim 24 d'octubre, recordeu passar per la quarta planta de Pyrénées Andorra a comprar la samarreta.