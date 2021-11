Un camió s'accidenta a l'N-145 i provoca retencions per accedir a Andorra

Farga de MolesUn camió de gran tonatge que circul·lava aquest dimarts al matí per l'N-145, en el tram que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra, ha quedat travessat en un marge de la carretera, a pocs quilòmetres de la duana. Malgrat l'aparatositat del succés, cap vehicle que transitava en sentit contrari, en direcció la Seu, ha col·lidit, i no hi ha hagut ferits. L'accident ha succeït cap a les 8h, i una hora més tard, policia i bombers treballaven per treure el camió de la via. Aquests treballs han afectat la circul·lació, i ha provocat retencions en sentit Andorra. Cap a les 9h, el trànsit era fluid.