Camp preveu que els col·lapses circulatoris de l'estiu a Canillo es repetiran a l'hivern

CanilloEl comú de Canillo treballa en mesures que ajudin a pal·liar i a evitar el col·lapse circulatori a la parròquia a causa de la gran afluència de turistes que es preveu, segons ha informat RTVA. Alhora, reconeixen que serà impossible evitar col·lapses. Francesc Camp, el cònsol major de la parròquia, assegura que la imatge que es va veure durant l'estiu, amb fortes retencions, "tornarà a passar". Tot i això, afegeix que s'intentarà que passi amb menys intensitat

Algunes idees per tractar d'evitar l'impacte d'aquesta problemàtica són reduir o traslladar els passos de vianants per millorar la fluïdesa del trànsit. Es descarta l'opció de construir passos soterranis per l'elevat cost que suposaria, però no es descarta que es construeixin passos elevats i un carril addicional, des de la rotonda d'entrada pel sud, que passaria per la carretera de Prats i fins a l'entrada nord a la parròquia.