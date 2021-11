Una campanya ambiciosa i alhora prudent

Escaldes-EngordanyLa campanya d'hivern s'encara "amb molt de respecte" però amb un "cert optimisme", tal com han destacat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres i el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku. Es tracta d'una acció ambiciosa, a la qual es destina 3.890.000 euros, i en la qual a banda d'incidir a Espanya i França també hi haurà comunicacions a països europeus.

Malgrat la incertesa que marca la Covid-19, tant Torres com Budzaku consideren que és complicat que es torni a donar un hivern com l'any passat. El titular de Turisme s'ha mostrat força optimista i ha manifestat que tot i no tenir una dada concreta l'ideal seria estar en xifres similars a les del 2019, "encara que fossin una mica inferiors" tot i tenir present que aquell any va estar a punt de ser una temporada "històrica". Al seu torn, Budzaku considera que a dia d'avui pretendre els resultats del 2019 és "exagerat" tot i que ha afegit que si li haguessin demanat fa dues setmanes la seva resposta hagués estat que "sí". En aquest sentit, ha manifestat que l'objectiu ha de ser tornar a una certa "normalitat", i ha matisat que tenint en compte que l'any passat l'hivern va ser totalment negatiu fer previsions ara donaria com a resultat "xifres astronòmiques".

"No m'imagino un tancament com l'any passat, és poc probable, tot i que ho dic amb la boca petita", ha manifestat Budzaku, que ha afegit que en contraposició amb la temporada passada aquesta té a favor seu que "la situació està molt més controlada" gràcies a la vacunació massiva a Andorra i també a altres països europeus com França i Espanya. A més, ha puntualitzat que hi ha un "cert marge", ja que la campanya és "molt llarga" i per tant es podrà anar adaptant en funció de com vagin variant les mesures sanitàries. En el mateix sentit, Torres ha destacat que tot i que la campanya s'encara amb respecte per la situació sanitària, el Govern "ha pres les mesures adequades" i en aquest sentit, ha incidit en l'obligatorietat del certificat Covid per poder entrar a bars, restaurants i hotels, entre altres, ja que creu que això dona "seguretat" tant als visitants com als residents. Sobre aquesta qüestió ha volgut emfatitzar que el certificat Covid no és només la pauta de vacunació sinó també la certificació d'haver passat la malaltia en els darrers sis mesos o acreditar una PCR, TMA o un test ràpid d'antígens negatius. D'aquesta manera, Torres ha manifestat que són "molt prudents" però que la campanya s'ha enfocat per "tenir el màxim d'afluència de gent".

Qüestionat sobre si es preveu un pla B en cas que la situació empitjori, el ministre ha manifestat que s'anirà adaptant en funció de les circumstàncies i ha remarcat el fet que la vacunació és també una garantia tant en l'àmbit intern com extern. I sobre possibles restriccions en la mobilitat, ha assegurat que "s'estan fent tots els contactes diplomàtics a través de París i Madrid i sempre hi ha hagut un diàleg molt fluid; coneixen com treballem a Andorra i com hem procedit durant les diferents onades", i ha subratllat la "cordialitat" existent, tot desitjant que la situació no empitjori.

Vols a Madrid

Cal destacar que una de les novetats d'aquest hivern serà la posada en marxa dels vols des de l'aeroport de la Seu a Madrid. El ministre ha manifestat que és "una altra font de captació de clients". Al seu torn, el gerent d'Andorra Turisme ha subratllat que ara com ara l'aeroport no serà important "pel volum" de turistes que pugui fer arribar, ja que es tracta de dues freqüències setmanals i avions petits, però ha subratllat que l'interessant és que s'obre "una via de comunicació que fins ara no teníem". Ha reconegut, però, que Madrid pot ser "un mercat complicat" a l'hivern, ja que Andorra haurà de competir amb "destinacions clàssiques". De totes maneres, considera que es tracta d'una destinació molt interessant, ja que la capital d'Espanya és ara "'trending'" per una qüestió econòmica. Quant a la possibilitat d'internacionalitzar aquest aeroport, ha opinat que caldrà veure quin és l'interès de les companyies.

Tal com s'ha esmentat, la campanya turística d'hivern compta amb un pressupost de 3,8 milions i farà una especial incidència comunicativa en els mercats francès i espanyol, amb accions que han arrencat aquest mateix dijous i s'allargaran fins al 30 de març. Pel que fa al Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Portugal, Suècia i Itàlia, altres mercats on també s'hi treballarà, la comunicació comença també aquest mateix dijous i s'allarga fins al 15 de febrer. Pel que fa als continguts, s'ha fet una "adaptació molt important de la marca" al web i s'incideix en la difusió de les activitats de Nadal, també s'ha creat un apartat específic per a experiències singulars, ja que tal com ha explicat Torres, es tracta d'una demanda que va "creixent dia a dia" arran, també de la pandèmia.

Tant Budzaku com Torres han incidit en les bones xifres que es van donar a l'estiu amb un increment d'un 26% dels turistes i del 29% en les pernoctacions i en aquest sentit, han afegit que s'espera que aquesta "tendència positiva" es pugui reproduir a l'hivern.

També s'ha detallat que per a la promoció del país es continua apostant per "aliances estratègiques" com amb Disney i National Geographic, a les quals es destinen 300.000 euros. Altres 790.000 són per a la touroperació, i 2,5 milions per a la comunicació al consumidor final. A aquestes xifres cal afegir els 300.000 que es vehiculen a través d'Ski Andorra i que fan el total de 3,8 milions que conformen la campanya.