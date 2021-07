La campanya de controls d'alcoholèmia 'caça' una dotzena de conductors

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana (del 12 al 18 de juliol del 2021). Tots els arrests excepte un han estat per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit, una dotzena dels quals en el marc de la campanya de controls d'alcoholèmia que duen a terme aquests dies els agents i cinc més perquè els conductors beguts han causat accidents.

Dimarts passat, a les 21h, un home resident de 28 anys va ser detingut amb una taxa de 1'83 g/l (grams d'alcohol per litre de sang). Després d'haver causat un accident de danys materials. L'endemà, de matinada, a la 1h, un home resident de 21 anys, va ser arrestat amb una taxa de 0'94 g/l., en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia. Dijous i divendres, la campanya que efectuen els agents de policia va 'caçar' fins a sis conductors que, de matinada, van donar positiu per alcoholèmia.

L'únic conductor enxampat conduint sota els efectes de l'alcohol en un control rutinari va ser aquest dissabte, a les 6h, amb una taxa d'1,64 g/l. El mateix dissabte a la nit, un home no resident de 28 anys va ser detingut amb una taxa d'1'46 g/l., al qual s'hi afegeixen càrrecs com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per haver patit un accident amb ferits.

Finalment, l'única detenció de la darrera setmana per la presumpta comissió d'un delicte no relacionat amb la conducció sota els efectes de l'alcohol es va produir a Escaldes-Engordany, quan es va arrestar un home resident de 38 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia. L'home era objecte d'una ordre de recerca judicial amb detenció, per haver desobeït en reiterades ocasions una sentència d'arrest nocturn al centre penitenciari.