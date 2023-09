Una campanya difon hàbits de desplaçament sostenibles entre els treballadors públics

Andorra la VellaCoincidint amb la Setmana europea de la mobilitat, i emmarcada també en el pla de l'administració general sobre aquesta matèria, el Govern ha dut a terme una acció encaminada a difondre hàbits de desplaçament més sostenibles entre el personal. D'aquesta manera, s'ha difós de manera interna a l'administració una campanya que ha dut per títol 'Dona-li la volta, si treballes per Andorra mou-te per Andorra' i que buscava que els treballadors deixessin el vehicle privat a casa i fessin servir altres mitjans més sostenibles. S'ha calculat que gràcies a les accions empreses pels treballadors s'han estalviat desplaçaments en vehicle privat equivalents a 4.200 quilòmetres, és a dir, cinc voltes a Andorra.

Tal com ha posat en relleu el director d'Energia i Transports, Carles Miquel, el missatge final era "sumar per fer un país més sostenible" i la intenció ha estat la de "donar la volta" als desplaçaments que actualment fa el personal, incidint en la necessitat de deixar el vehicle privat a casa i fer servir alternatives. Entre els participants la setmana vinent es farà un sorteig d'un obsequi i ja es pensa en què aquesta acció pugui tenir continuïtat, fins i tot fent-la extensiva l'any que ve a la ciutadania. Una altra acció en el marc de la setmana ha estat la divulgació per xarxes de càpsules per conscienciar sobre una "mobilitat més sostenible i més responsable".

Cal recordar que la mobilitat sostenible és un dels eixos prioritaris del Govern per a aquesta legislatura i que una de les grans apostes ha estat la gratuïtat del transport públic. En aquest sentit, Miquel recorda que des que la mesura s'ha implantat (l'1 de juliol de l'any passat) s'han apujat en 6.000 els viatges diaris en bus. Així, si abans d'aquesta gratuïtat es feien una mitjana de 10.000 viatges diaris, ara la xifra és de 16.200, és a dir, un increment del 70%. L'acció, ha destacat Miquel, ha servit no només per "captar nous usuaris" sinó també per "fidelitzar" els que ja ho eren. De fet, del conjunt de viatgers cal destacar que el 80% són persones que tenen l'abonament gratuït. I l'impacte sobre la xarxa viària s'ha calculat en 4.000 viatges menys. Tal com avança el director d'Energia i Mobilitat ara la voluntat és impulsar millores i entre aquesta tardor i l'hivern es durà a terme un procés de participació pública en què els ciutadans podran aportar propostes per millorar el transport públic, i fins i tot, la mobilitat en general.

Una altra acció que s'ha impulsat recentment per a la millora de la mobilitat ha estat la plataforma per compartir cotxe. Una de les dificultats del seu funcionament, segons Miquel, és que no se sap si els desplaçaments que es comparteixen realment es duen a terme i, per aquest motiu, es vol dur a terme una enquesta prop dels usuaris per "saber-ne l'ús i identificar millores".