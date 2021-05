Campanya digital amb motiu del Dia internacional contra la LGTBIfòbia

Andorra la VellaAmb motiu del Dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i la secretaria Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, juntament amb l’associació Diversand han organitzat una campanya de sensibilització, que pren un caire digital a causa de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquesta data internacional, que se celebra cada 17 de maig, l’objectiu és fomentar una inclusió real i la no-discriminació per motiu d’identitat de gènere i orientació afectivo-sexual. Així doncs, aquest dilluns es difon a través de les xarxes socials el vídeo elaborat per l’Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans en el marc de la campanya ‘Lliures i iguals’. Alhora, es difon la imatge gràfica #EstimantLaDiversitat.

Així mateix, aquest dilluns el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, ha participat telemàticament en la conferència mundial sobre la promoció dels drets i la inclusió de les persones joves LGTBI+. Ha estat organitzada per l’associació MAG Jeunes LGTB+, OutRight Action International, la ciutat de París, i les delegacions permanents d'Àustria, Canadà, França i Països Baixos a la Unesco. Una trentena més de països hi han donat suport, entre els quals hi figura Andorra.