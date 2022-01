Campanya de donació de sang a la Seu el 7 de febrer

Andorra la VellaEl Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en col·laboració amb Creu Roja de l'Alt Urgell, organitza el dilluns 7 de febrer una nova campanya de donació de sang a la Seu d'Urgell. S'hi podrà participar de dos quarts de cinc de la tarda a les nou del vespre al Centre Cívic El Passeig.

Segons informa RàdioSeu, la donació coincideix amb la reducció del temps d'espera per donar sang per a les persones que han estat diagnosticades de la Covid-19. El termini ha baixat de 28 a 14 dies. Amb aquest canvi, els ciutadans que hagin patit la malaltia poden ser donants transcorreguts 14 dies des de la fi dels símptomes. En el cas dels asimptomàtics, es poden inscriure des del test positiu. Pel que fa a les persones que hagin estat contacte estret d'un malalt, però que estiguin vacunades amb la pauta completa i no tinguin símptomes, poden donar sang amb normalitat.

Des del Banc de Sang i Teixits s'indica que calen més donacions per recuperar les reserves de sang dels hospitals catalans i demanen a tothom que es trobi bé de salut que reservi hora a la pàgina web donarsang.gencat.cat.