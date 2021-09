Campanya de la policia per garantir la seguretat en el transport dels menors

Andorra la VellaAmb l'arribada del nou curs escolar i per conscienciar els pares que porten els seus fills menors a l'escola del correcte transport d'aquests, el departament de Policia dins del pla d'actuació per tal de disminuir l'accidentalitat, iniciarà una campanya temàtica als voltants de les escoles on es detectarà el transport incorrecte dels infants i se sancionaran les conductes imprudents dels seus conductors.

Entre els aspectes que es controlaran hi ha tenir el vehicle estacionat amb el motor en marxa per un temps superior als dos minuts; l'ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar el nombre de places autoritzades; transportar menors de deu anys i d'estatura inferior a un metre i mig en els seients davanters o posteriors quan no estigui permès; transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda; no fer ús, el conductor o els passatgers d'un vehicle, del cinturó de seguretat; no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i l'alçada de l'infant i circular amb pneumàtics en mal estat.

Aquesta campanya s'iniciarà dilluns de la setmana que ve a les set del matí i estarà fins a les set de la tarda del dia 26 de setembre.