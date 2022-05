Campanya de sensibilització contra la LGTBI-fòbia

Andorra la VellaAmb motiu del Dia Internacional contra la lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; juntament amb l’associació Diversand; ha organitzat enguany una campanya de sensibilització amb la voluntat de donar visibilitat a la diversitat afectivo-sexual i de gènere i lluitar per la igualtat i no-discriminació.

L’objectiu de la iniciativa, que se celebra cada 17 de maig, és fomentar una inclusió real i la no-discriminació per motiu d’identitat de gènere i orientació afectivo-sexual. Alhora, es busca apropar la realitat, amb els obstacles i reptes, que viuen les persones LGTBI+. D’aquesta manera, es promouen cinc accions clau d’entre les quals destaca la xerrada ‘I tu, com corres? El gènere i la diversitat LGTBI en l’esport’ que tindrà lloc el 16 de maig a les 18.30 hores al vestíbul de l’antic hotel Rosaleda, l’actual seu del ministeri de Cultura i Esports (Encamp). Per assistir a la xerrada, a càrrec del periodista David Guerrero, cal inscripció prèvia a igualtat@govern.ad.

Per celebrar aquest dia, també es difondrà el vídeo del Consell d’Europa ‘As we stand against discrimination’, traduït al català pel Govern i, alhora, es publicarà a la pàgina web d’Afers Socials el Pla Estratègic LGBTI del Consell d’Europa traduït també al català. A més, entre el 17 i el 21 de maig s’incorporarà la frase ‘17-M: Estimant la diversitat LGBTI+’ als panells lumínics de circulació del país, en diferents idiomes. Finalment, es publicarà un cartell amb la frase ‘17 de maig, Dia internacional contra la LGBTIfòbia #estimant la diversitat’, en diferents marquesines repartides a diverses localitzacions del centre d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany.