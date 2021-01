La campanya de vacunació avança a bon ritme i ja s'han administrat més de 330 vaccins

Andorra la VellaLa campanya de vacunació avança a bon ritme. Segons ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la jornada de dijous es va vacunar un total de 136 persones, de les quals 105 són professionals de l'hospital, entre els quals s'inclouen metges, infermers, auxiliars d'infermeria i també el personal que s'encarrega del transport sanitari, inclòs el que efectua el Cos de Bombers. Aquesta acumulació representa que, fins fa 24 hores, ja s'hagin administrat 336 vaccins. Durant aquest divendres la campanya s'està duent a terme als centres sociosanitaris de Salita i Sant Vicenç d'Enclar, malgrat que en aquesta darrera residència només s'està immunitzant el personal sanitari. Martínez Benazet ha assegurat que el procés de vacunació s'allargarà sense pausa durant el cap de setmana i també al llarg de la setmana vinent. "Creiem que portem un molt bon ritme i que podrem acabar la primera fase molt aviat", ha afegit.

En relació amb l'adhesió a la vacunació per part del personal sanitari del SAAS, Martínez Benazet ha reconegut que, en l'actualitat, al voltant d'un 11% dels professionals no tenen clar immunitzar-se, tot i que des de Salut es creu que, finalment, rebran el vaccí fins al 90% dels sanitaris. L'esperança del ministre és que la xifra de persones que encara no estan convençudes vagi disminuint al llarg dels dies, ja que principalment la decisió es pren per motius relacionats amb alguna mena de por o "algun concepte tècnic" que falta aclarir.

També cal recordar que durant aquest dijous van arribar al país les 1.000 dosis restants de la vacuna de Pfizer, que gràcies a la utilització de les xeringues adequades permeten aprofitar millor els vials i injectar sis vaccins en comptes de cinc. Aquesta modificació, que la farmacèutica anunciarà en les següents remeses, no suposarà, en principi, un cost afegit, i permetrà arribar a 200 persones més de les previstes. "No tenim cap notícia que s'incrementin els preus", ha indicat el ministre.