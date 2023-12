La cançó-paròdia que critica l'habitatge a Andorra

Andorra la Vella“Labios compartidos“, la cançó del grup mexicà ha servit d’inspiració als humoristes Miki Legendario i Ivan Lara per fer una crítica a la situació de l’habitatge a Andorra titulada “Pisos compartidos“. Amb la lletra exposen la dificultat per trobar pisos de lloguer amb preus assequibles, la polèmica relativa a la Seu d’Urgell, els salaris o el fet d’haver de compartir pis com a única opció per a moltes persones.