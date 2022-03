Una candidatura completament inclusiva

La Candidatura per acollir els Mundials d'Esquí del 2027 ha entrat en els darrers dos mesos d'exposició fins que es decidirà la seu d'aquesta competició. Per aquest motiu, s'estan redoblant els esforços per tal de donar a conèixer els trets diferencials de la proposta andorrana. Fruit d'això, aquest matí, al hall de l'Illa Carlemany, s'ha presentat el vessant inclusiu que vol aportar la candidatura. El seu director general, David Hidalgo, l'ha qualificat de "la més inclusiva i accessible que s'ha fet mai" i ha afegit que "normalment, els grans esdeveniments com els Jocs Olímpics sí que compten amb tota aquesta feina per fer-ho accessible a tothom. Però quan es parla de Campionats del Món o Campionats d'Europa, les propostes se cenyeixin als estàndards bàsics que marca la llei. Nosaltres hem volgut anar molt més enllà perquè costa el mateix fer un projecte que sigui inclusiu que un que no ho és".

Per fer aquesta presentació, Hidalgo ha estat acompanyat de la secretària d'estat d'Afers Socials, Teresa Milà i de David Aguilar, popularment conegut com a Hand Solo i famós per la seva tasca pel que fa a la divulgació sobre la importància de la inclusió de totes les persones en la societat. A més a més, Aguilar ha construït una rèplica del logotip de la candidatura simbolitzat per l'àguila i l'avet, en tres dimensions únicament amb peces de lego. "Em fa molta il·lusió participar en aquesta candidatura perquè ens diferenciem de la resta per l'accessibilitat i els valors que transmetem" ha dit el jove. Pel que fa a l'estàtua, ha explicat que "hi ha molta feina darrere. He necessitat un total de 6789 peces i unes 80 hores per construir-la. El procés no ha estat fàcil perquè el disseny en 3D amb ordinador és relativament senzill, però portar-ho a terme físicament no ho és tant". Finalment, Milà ha posat de manifest la importància dels projectes inclusius i que "el govern estem alineats en treballar en aquesta direcció per fer els entorns més accessibles per a tothom". Cal destacar que entre els assistents a la presentació hi havia el secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz, i el president de la FAE, Josep Pintat.

Pilar de candidatura

L'accessibilitat i la inclusió de tothom és un dels 5 pilars bàsics de la candidatura. "Tenim molt clar que és una candidatura de país i que no podem deixar ningú endarrere" ha dit Hidalgo. Per aquest motiu, la Candidatura 2027 ha establert tres fases per tal d'esdevenir totalment inclusiva. La primera va ser la de diagnosis mitjançant una auditoria externa. La segona, és el procés detallat de com hauran de ser les infraestructures. "Moltes vegades no vol dir invertir més diners fer una infraestructura inclusiva, només que es pensi abans de fer-se" ha dit el director general. La darrera de les fases, ha apuntat Hidalgo, fa referència a la cadena d'experiències i les necessitats de cada persona que assisteixi. En aquest sentit, i per tal de facilitar un llenguatge per a tothom compten amb la col·laboració de l'app Parlapp. Quant als pressupostos, el dirigent no ha xifrat els costos i ha indicat que "moltes de les actuacions formaran part de l'adaptació dels negocis per fer-los més accessibles per a tothom".