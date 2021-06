La candidatura d'Andorra a reserva de la biosfera implica els estudiants amb el disseny del logotip

Andorra la VellaLa candidatura d’Andorra com a reserva de la biosfera vol implicar la ciutadania, de tal manera que sigui un procés participatiu “i no només un projecte impulsat per un ministeri”, tal com ha posat en relleu el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un concurs per al disseny del logotip en què s’ha volgut fer participar tots els alumnes de segon cicle de segona ensenyança dels tres sistemes educatius. El resultat han estat 102 propostes que ara la ciutadania pot votar a través de la plataforma visc.ad.

Amb aquest concurs “es volia aconseguir un doble objectiu”, d’una banda, “generar identitat” amb aquesta candidatura i, de l’altra, apropar què significa ser una reserva de la biosfera a les escoles, tal com ha detallat Galabert. Segons ha afegit Marc Font, membre d'ActuaTech i coordinador tècnic de la candidatura Andorra Reserva de la Biosfera, aquesta acció s’ha dividit en diferents fases, la primera de les quals va ser una presentació en què els alumnes van poder conèixer què és una reserva de la biosfera o què implica aquesta nominació de tal manera que aquests elements ja els servís per “anar rumiant” com dissenyar aquest logotip. El disseny ha estat voluntari i, tal com s’ha esmentat, s’han rebut 102 propostes dels diferents centres, en què hi ha hagut una gran implicació dels docents, especialment de les àrees de ciències socials, naturals i plàstiques, han destacat Galabert i Font. Ara s’ha obert la votació de les propostes que anirà fins al 15 de juny. De cada centre sortirà una proposta guanyadora o dues en cas que n’hagin presentat més de vint. De manera paral·lela, un comitè tècnic d’experts en disseny proposarà aquelles creacions tècnicament més interessants per tal d’elevar-les a la segona fase, independentment d’haver estat, o no, premiades en la votació ciutadana. En aquesta segona fase serà un jurat integrat pels ministres de Presidència, Economia i Empresa; Educació i Ensenyament Superior; Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Turisme i Telecomunicacions, a més del cònsol d’Ordino; un representant de la comissió nacional per la Unesco; i un delegat dels comuns i un de l’IEA i l’OBSA, el que escollirà la proposta guanyadora, que es donarà a conèixer cap a mitjans de setembre.

Cal destacar que en tot els procés s’ha arribat a informar un total de 1.350 alumnes, que finalment han dissenyat les 102 propostes que es poden consultar a visc.ad. Font ha posat en relleu que es va guiar els alumnes a través de “sis breus preguntes”, amb la idea “d’aportar les eines conceptuals” perquè poguessin desenvolupar aquestes línies i “aflorés la seva creativitat”.

D'altra banda, Galabert ha comentat que altres accions que hi ha previstes són un seguit de reunions a partir del mes de setembre amb diferents col·lectius per tal de traslladar-los què implica ser reserva de la biosfera i també “recollir els seus neguits i expectatives”. Ara com ara s’està “acabant de tancar l’homogeneïtzació dels col·lectius i el calendari”. També es treballa amb els comuns perquè també tinguin una part molt activa en la candidatura. El secretari d’Estat ha recordat que la voluntat és que al 2022 es pugui presentar ja aquesta candidatura a la Unesco.