Canillo preveu ingressar un milió d'euros aquest any amb l'accés de pagament al pont tibetà i al mirador del Roc del Quer

Andorra la VellaEl comú de Canillo té previst ingressar aquest any fins a un milió d'euros gràcies al pagament que hauran de fer residents i turistes a partir d'aquest 2022 per visitar el pont tibetà de la Vall del Riu i el mirador del Roc del Quer. Així ho ha explicat aquest dijous el cònsol menor, Marc Casal, durant la reunió de poble que la corporació ha celebrat per explicar a la ciutadania els detalls del pressupost d'aquest exercici i les obres de reforma del Palau de Gel.

D'aquesta manera finalitza la gratuïtat per visitar els dos punts de major atracció turística de la parròquia. Falta saber, però, quin serà l'import que cada usuari haurà de satisfer per a visitar les instal·lacions.

El pressupost ja aprovat d'aquest any arriba fins als 22,7 milions d'euros i representa un salt significatiu respecte de l'exercici del 2021 (14,4 milions). Des del comú es mostren "optimistes" quant a l'evolució de la parròquia a nivell econòmic, i també pel que fa als resultats d'Ensisa, dels quals s'espera ingressar enguany al voltant dels 2 milions d'euros que són habituals.

Un dels punts més significatius del pressupost 2022 són les despeses financeres, que augmenten fins als 5 milions d'euros principalment per la reforma integral del Palau de Gel. De fet, la intervenció, que és previst que s'allargui entre el 2022 i el 2026, representarà la inversió de 4,2 milions obtinguts gràcies a finançament extern. A finals d'abril, els comptes de tresoreria del comú se situen en els 6,6 milions i l'endeutament a finals d'any no arribarà als 5 milions (33%).