Canvis en la tarifa d’autorització diària per a circular en la zona de baixes emissions de Barcelona

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat la modificació de la tarifa per a la sol·licitud d'autorització diària al registre metropolità de vehicles autoritzats a circular en la zona de baixes emissions de Barcelona, ja que el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana va aprovar el passat 30 d'abril l'ordenança fiscal reguladora per modificar la taxa relativa a algun tipus d'inscripció. Aquest fet comporta una reducció en el cost per a la sol·licitud d'autorització diària per a vehicles andorrans que no compleixen els requisits mediambientals. Concretament, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, s'elimina l'obligatorietat de fer la inscripció al registre metropolità de vehicles estrangers que tenia un cost de 5,80 euros i només serà necessari sol·licitar l'autorització diària amb una antelació de 48 hores.

A més, el Govern té la potestat de revisar les tarifes a proposta del departament competent en transport, i ha aprovat un decret amb noves tarifes per als vehicles andorrans per a la sol·licitud d'aquesta autorització diària. D'aquesta manera, l'import per a turismes i motocicletes serà de 3,40 euros, i el de furgonetes i camionetes, camions i autobusos serà de 5,50 euros. Aquest nou decret entrarà en funcionament a partir d'aquest dijous.