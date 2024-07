Caos en el transport mundial per problemes informàtics de Microsoft

Andorra la VellaUna errada en els sistemes de Microsoft i CrowdStrike a nivell global està provocant el caos en el transport mundial, especialment en el sector aeri, i problemes en nombroses empreses, entre elles del sector financer i mitjans de comunicació, així com en altres indústries.

La BBC informa que hi ha informes que suggereixen que l’empresa de ciberseguretat Crowdstrike va llançar una actualització d’un programari antivirus que va sortir malament i està bloquejant els sistemes de Microsoft. Crowdstrike és una empresa estatunidenca de tecnologia de ciberseguretat, amb seu a Austin, Texas.

Una fallida global

Els problemes informàtics van començar a detectar-se als Estats Units i s’han anat estenent a diferents parts del món, inclosa Espanya. Aena ha informat que la incidència està provocant alteracions en els aeroports espanyols i aerolínies com American Airlines, United i Delta han suspès tots els seus vols a nivell global. També al Regne Unit s’estan registrant problemes en el transport ferroviari a causa d’aquesta fallada en els sistemes informàtics.

Els serveis de Microsoft afectats poden incloure, entre altres, PowerBI o Microsoft Fabric, on els usuaris poden notar que el servei està en mode de només lectura; així com en Microsoft Teams; Microsoft Purview o en el Centre d’administració de Microsoft 365, amb problemes d’accés de manera intermitent i retards en qualsevol acció que estigui accessible.

Restabliment del sistema

Així mateix, apunta que les seves dades internes, així com els senyals de clients indiquen que s’han recuperat serveis com Microsoft Defensar, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, Windows 365 o Viva Engage, mentre continua avançant en el seu esforç de mitigar les aplicacions i els serveis de Microsoft 365 afectats.

Microsoft continua treballant per a mitigar l’impacte de la seva incidència en les aplicacions i serveis afectats i espera que els usuaris puguin anar veient solucionats els seus problemes a mesura que la companyia aborda aquestes interrupcions. En aquest sentit, ha informat que està treballant per a redirigir el trànsit afectat a sistemes alternatius per a alleujar aquest impacte d’una manera més convenient i que els seus serveis continuen experimentant millores mentre continua prenent mesures de mitigació.