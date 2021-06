Un cap de setmana d'espectacles familiars per inaugurar el carrer Callaueta

Andorra la VellaGràcies a l'empenta dels comerciants i a la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, el carrer Callaueta prepara per a aquest cap de setmana 12 i 13 de juny una festa d'inauguració per celebrar la fi de l'actuació urbanística que s'ha fet a la zona, que ha permès eliminar el pas de vehicles i configurar un espai de trànsit exclusiu per a vianants. Així, la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius del comú, Meritxell López, juntament amb la presidenta de l'Associació de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, han presentat aquest dilluns el 'Callaueta Viu', un esdeveniment de dinamització comercial amb espectacles i actuacions musicals que buscarà donar una empenta comercial a la zona i també millorar la qualitat de vida dels veïns. De fet, la remodelació del carrer "creiem que és una actuació important per a la zona de Prada Ramon", ja que "suposarà un canvi important tenir un espai públic per a vianants i per gaudir amb família", així com un impuls per a la restauració, segons ha detallat la consellera.

Precisament, des de la corporació ja s'ha constatat els darrers dies un augment en l'afluència de trànsit de persones que passegen pel nou carrer Callaueta. En aquest sentit, cal destacar que la remodelació s'emmarca en un conjunt d'actuacions que tenen com a finalitat enllaçar Prada Ramon amb els eixos comercials centrals, i afavorir així que el carrer cada vegada tingui una entrada de persones més important. D'aquesta manera, la inauguració ha estat configurada gràcies a una col·laboració publicoprivada inicialment impulsada al 100% pels comerciants de la zona del carrer Callaueta i de l'Associació de Riberaygua i Travesseres i, des del comú, "creiem que aquest tipus d'actuacions són molt positives", ja que actualment "la col·laboració publicoprivada és clau per tirar endavant i iniciar aquesta nova etapa amb il·lusió".

Al seu torn, Pascuet ha manifestat que es confia en què aquestes sinergies "siguin el punt de partida per a futures accions al barri", ja que són mesures importants que cal posar en marxa "per potenciar el comerç després de la pandèmia". Així doncs, el dissabte 12 de juny, a partir de les 11.30 hores, tindrà lloc la inauguració del carrer amb un parlament a càrrec de la cònsol major, Conxita Marsol; a partir de les 12 hores s'oferirà música en directe del cantautor Chris Aguilar; a les 17.30 hores hi haurà un 'flashmob' del TC Escola de Dansa; a les 18.30 hores hi haurà una Cercavila de les flors, i DJ Ricky Vuelcom tancarà amb música la jornada a partir de les 19.30 hores. De cara a diumenge, a les 11 hores se celebrarà una 'masterclass' de 'fitness' amb l'esportista Hocine Haciane i a les 12.30 tindrà lloc l'espectacle infantil 'El gran concurs'.

El comú d'Andorra la Vella s'ha compromès a seguir amb aquestes actuacions per tal de seguir dinamitzant el comerç i generar riquesa a través d'esdeveniments que afavoreixin l'arribada de públic. A més, disposar d'aquest nou espai a la zona de Prada Ramon permet emprar-lo per dur a terme més accions d'aquesta mena i des que es va establir al barri el límit de circulació a 30 quilòmetres per hora, no s'ha detectat cap incidència ni retencions de vehicles, ha explicat López.

Des de l'associació de comerciants també s'ha reconegut que els locals que es troben a peu de carrer han passat per moments complicats durant la pandèmia, ja que el teletreball ha reduït significativament el trànsit de persones per aquest punt. Pascuet ha reconegut que la reactivació del comerç es fa més evident a l'eix central, per la qual cosa "cal que ens ajudin a tirar endavant i que el país vingui al nostre barri". L'ampliació del carrer, a més, permet gaudir de "moments de lleure" que abans eren inexistents i, aquest fet, és un motiu de felicitació pels propietaris de negocis a la zona.

De cara a accions futures ja s'estudien noves propostes per presentar al públic, tot i que es vol esperar a veure quin és l'avenç de la pandèmia per no contribuir a l'efecte crida i generar aglomeracions. El que està clar és que aquests mesos de crisi sanitària han afavorit a la unió de tots els comerciants de la zona. "Estem sortint d'una part negra de la vida comercial i ara estem il·lusionats", ha afegit Pascuet.

Altres reformes per impulsar el barri

Al llarg de la roda de premsa, la consellera també ha recordat que a aquesta obra de remodelació del carrer Callaueta se li han de sumar altres reformes previstes per als propers anys que contribuiran a impulsar el barri, com la construcció de les noves oficines d'Andorra Telecom i les places públiques adjacents i del nou carrer al passatge Biscariet. Tot i que ha manifestat que "és una mica d'hora per donar detalls", està previst que aquestes actuacions pendents s'iniciïn a mitjà termini, mentre que les oficines d'Andorra Telecom estan condicionades al projecte amb el qual treballa la parapública.

A més a més, cal recordar que gràcies a la inversió privada s'està construint un aparcament a la zona del Fener soterrat i en el qual hi haurà unes 800 places. La consellera ha explicat que ja en el mandat anterior es va preveure la necessitat de disposar de més places vistes aquestes obres, i és per això que es va llogar l'aparcament a tocar de la Dama de Gel i, en comparativa amb els darrers anys i tot i el tancament de l'antic aparcament del Fener, "el parc de places d'aparcament de la parròquia ha augmentat una mica". En aquest sentit, la consellera ha assegurat que "sempre som conscients de la necessitat de disposar d'espais d'aparcament públic i constantment estem atents per veure què es pot fer en aquesta línia".