Cap de setmana teatral per commemorar el Dia Mundial de les Arts Escèniques

Andorra la VellaLa Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand) se suma a la commemoració del Dia Mundial del Teatre, una jornada que se celebra arreu del món amb l'objectiu de donar visibilitat i reivindicar el valor de les arts escèniques. D'aquesta manera, el cap de setmana teatral engega amb la funció de 'La tercera onada', programada dins la 60 Temporada de Teatre pel comú d'Andorra la Vella, que tindrà lloc el dissabte 26 de març, a les 18 hores al Teatre Comunal.

El diumenge 27 de març, a les 18 hores, també dins la Temporada de Teatre, es podrà veure la segona producció de la companyia 'Arrels d'arreu', un espectacle de creació dirigit per Ester Nadal. Després de la funció, com és tradició en el Dia Mundial del Teatre, la Companyia llegirà el Manifest del Teatre, aquest any escrit per Peter Sellars, que reivindica el teatre com un espai d'escolta activa i igualtat.

Les entrades per a l'espectacle es poden adquirir a la web del comú a un cost de deu euros l'entrada general i de cinc si es disposa del Carnet Jove. D'altra banda, des de la Jonca recorden que continua oberta la convocatòria del II Certamen de microteatre 'Combat de dramaturgs' adreçat a joves entre els 16 i els 21 anys. Els aspirants tenen fins al 10 d'abril per enviar els seus microteatres.