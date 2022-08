Capricis d'estiu

Encara queden dies per gaudir de l'estiu i, per tant, encara tenim temps per fer llargues vetllades tot gaudint dels productes gurmet que ens acosta Pyrénées Andorra . Més de cent marques gurmet amb productes prèmium al teu abast perquè el teu paladar assaboreixi sensacions plenes de sabor.

Hidratat amb les kombutches de Flaxe & Kale i gaudeix dels diferents sabors que et proposa la marca catalana: blue mojito, orange fantasy, dragon llimonada... gustos exòtics per fer passar millor la calor d'aquests darrers dies d'agost. Si ets més de sucs, també tens l'opció de decantar-te pels sucs de Casa Amella. Poma, préssec, taronja o mandarina són les opcions que et proposa aquesta casa nascuda a Castellterçol (Barcelona). Tots ells productes vegetarians, bio i de proximitat.

Pel que fa a les conserves, dins aquesta selecció de productes gurmet destaca La Catedral de Navarra amb els seus pebrots de piquillo, espàrrecs, tomàquet natural, favetes baby, carxofes, menestra de verdures, cigrons, entre altres especialitats són les que aporta aquesta empresa amb més de setanta anys d'experiència en el sector de les conserves vegetals. També disposes d'un gran assortit de conserves, com ara, les Conservas de Cambados amb pastís de lluç, delícies de tonyina vermella, ventresca de tonyina, sardines, pop, navalles o xipirons és el que aporta aquesta marca.

Els dolços també hi tenen un paper destacat. A la secció gurmet de Pyrénées Andorra hi trobaràs el bombons de Maxim's de París que pots acompanyar d'un bon cafè Saula que també els tens disponibles a la secció d'alimentació dels grans magatzems.