El caridòleg Josep Brugada s’instal·la a Andorra durant cinc anys

Andorra la VellaEl Govern ha autoritzat el doctor Josep Brugada a exercir la professió titulada de metge especialista en cardiologia al Principat, mitjançant habilitació especial per necessitats del país, per un període de cinc anys. Segons publica el BOPA aquest dimecres, l'especialista va presentar la sol·licitud el 26 de maig, que ha estat favorable en veure que compleix amb tots els requisits. En aquest sentit, l'executiu recorda que "pot atorgar autoritzacions per a l'exercici de professionals titulades a persones estrangeres que no compleixin el requisit de residència efectiva i permanent".

Brugada treballa des de fa 20 anys en el tractament de les arrítmies i la mort sobtada. Ha publicat 350 articles originals i deu llibres, ha fet més de 450 presentacions en congressos i ha organitzat mig centenar de cursos. Compta amb una dilatada experiència en l'àmbit de la recerca i la docència, ja que ha dirigit diverses tesis doctorals, participa de manera activa en catorze associacions professionals espanyoles i internacionals. A més, ha presidit l'Associació Europea de Ritme Cardíac i és el responsable d'Electrofisiologia i Arrítmies en el comitè científic de la Societat Europea de Cardiologia.

D'altra banda, el Govern també ha autoritzat per exercir de metge especialista en cardiologia al doctor Julio Antonio Carballo, que de la mateixa manera que Brugada, s'instal·larà al país per un període de cinc anys. La sol·licitud també es va lliurar el 26 de maig i l'especialista arriba amb les mateixes condicions d'exercici de professió.