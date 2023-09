Carine Montaner manifesta que no pensa deixar la política encara que la inhabilitin pel 'cas costa'

Andorra la VellaCarine Montaner, líder del partit Andorra Endavant, espera amb expectació la sentència del cas Costa, en què Ferran Costa, conseller de Liberals d’Andorra, la va denunciar per presumptament revelar públicament el seu sou, que va ser fruit d’un error confirmat per la CAAS.

Montaner ha expressat la seva confiança en la justícia i en la seva pròpia defensa. Ha destacat que, malgrat les possibles repercussions personals, continuarà treballant pel bé del país i no busca la política com a via per alimentar el seu ego personal.

“A Carine Montaner potser l’eliminaran de la primera línia política, però darrere ajudaré moltíssim, moltíssim, perquè jo faig política pel país, aquesta és la diferència, no faig política per nodrir el meu ego, per tant, seguiré aquí,” va afirmar la líder d’Andorra Endavant.

El cas Costa ha estat un tema destacat en la política andorrana, ja que ha suscitat qüestions relacionades amb la transparència, la bona governança i la gestió dels fons públics. Montaner ha defensat la seva posició, assegurant que va intentar rectificar una disfunció del sistema i protegir els interessos dels ciutadans i les ciutadanes d’Andorra.