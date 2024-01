Càritas organitza una col·lecta per no deixar cap infant sense joguina

OrdinoLa cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha volgut estar present en el moment de la recollida de joguines per part de Càritas Andorra, que ha tingut lloc a l'edifici sociocultural L'Estudi, concretament a la biblioteca. Es tracta de la col·lecta de joguines per a la campanya solidària de Reis Cap nen sense joguina, organitzada per Ràdio i Televisió d'Andorra i coordinada a Ordino pel departament de Cultura. La iniciativa enguany ha estat un èxit amb el lliurament d'una vuitantena de joguines, a través de la participació de la ciutadania en una cursa anomenada La Llufa. Gent de totes les edats va formar part de la marxa popular, amb sortida des de la plaça Major, per fer un recorregut de tres quilòmetres al voltant del nucli urbà del poble d'Ordino, el vespre del Dia dels Sants Innocents. Els participants van haver de personalitzar i decorar la seva llufa, lliurada a la sortida. El primer en arribar, dels vuitanta participants, va ser Arturo Coma, de la Cortinada, amb 11 anys. La cursa va comptar amb la participació de diferents autoritats com la subsíndica Sandra Codina, les conselleres generals Gemma Riba i Berna Coma, i les conselleres electes Monica Armengol i Cristina Montolio. La continuïtat de la cursa està assegurada, si bé es preveu avançar una mica l'horari per ampliar la participació dels infants.