Càritas reparteix més de mil joguines entre gairebé 300 beneficiaris

Andorra la VellaLa 29a edició de la campanya de recollida de joguines de Càritas, i impulsada per Oskar Royo, ha aconseguit recaptar, tot i la situació de pandèmia que viu el país per la qual s'han disminuït els punts de recollida actius, un total de 1.088 joguines, les quals han estat repartides entre 206 beneficiaris. L'objectiu de la iniciativa era assolir que cap infant es quedés sense joguines per celebrar Nadal.

Segons informen des de l'entitat solidària, dels 206 beneficiaris, 67 són d'Andorra la Vella, 41 d'Encamp, 34 d'Escaldes, 21 de Canillo, 20 de Sant Julià de Lòria, 16 de la Massana i set d'Ordino. Els col·laboradors que han participat en aquesta edició són: l'entitat MoraBanc, el MoraBanc Andorra Bàsquet, l'Illa Carlemany, Tintoreries Núria, l'Escola de Música Moderna, Inlingua, la botiga de joguines Tic Toc, l'Aula tecnològica Loopa, el comú d'Andorra la Vella, la FAF, el FC Andorra, la Federació de Voleibol, Liberals d'Andorra, Basar Valira, el Museu Carmen Thyssen Andorra, el comú d'Escaldes-Engordany, el supermercat Garrallà, el comú de la Massana, l'Edifici sociocultural l'Estudi a Ordino, el Palau de Gel, l'Esplai de Canillo, Grandvalira, el comú de Sant Julià, la CEA, RTVA i Andorra Telecom.