Carles Iriarte deixa de ser la cara i la veu d'Apapma

Andorra la Vella“He dimitit i des d'aquest dijous ja no seré el president d'Apapma”, ha iniciat aquest dimarts l'històric dirigent de l'entitat ecologista i en defensa dels animals, Carles Iriarte, qui considera que després de dues dècades sent la cara visible de l'associació, ara toca “una renovació”. “Cal gent nova que aporti noves idees, cal donar pas a les noves generacions i que estiguin més frescos, i hi ha gent que té moltes ganes de fer coses”, ha anunciat Iriarte, qui malgrat la renuncia, continuarà com a soci i seguirà col·laborant “sempre que pugui” amb la nova Junta.

Dijous se celebrarà una assemblea extraordinària oberta a tothom qui vulgui participar. Està pensada, segons han explicat tant Iriarte com l'advocada Patrícia Braganza per “donar a conèixer l'entitat”. “Funcionem des del 1989 i hem dut a terme moltes campanyes, hem treballat en molts àmbits, des de la protecció de plantes i animals i el medi ambient i ens hem adonat que hi ha un gran desconeixement de la tasca que du a terme l'associació, per això volem donar a conèixer la tasca que fem”, han explicat. De retruc, també esperen incrementar la xifra de socis, que actualment se situa per sobre dels 300.

La nova Junta té “voluntat continuista”. Es continuaran amb les comissions que l'entitat té activades, com la transformació de la Vall del Madriu, la lluita contra el Canvi Climàtic o la mobilitat sostenible. I les accions, entre d'altres, contra el parc d'animals de Naturlàndia o contra el giny al Pic del Carroi. “També som uns grans receptors de les queixes de la ciutadania pel què fa al compliment de la llei de tinença d'animals, i així continuarem”, ha explicat Braganza, per afegir que “també estem oberts a noves idees o projectes que concordin amb els nostres estatuts, com per exemple els que puguin aportar els joves en la lluita contra el canvi climàtic”.

L'assemblea servirà per explicar com queden, després de les eleccions que es van celebrar l'any passat, els càrrecs en la nova Junta, formada per sis membres, entre vocals, secretari i tresorer, i per conèixer si algú de la candidatura es postula per esdevenir el nou president de l'entitat.

Des d'Apapma recorden que són una associació sense ànim de lucre i que per fer-se soci, la persona interessada ha d'omplir un formulari que es trobarà a la web de l'entitat, www.apapma.org amb una quota anual de 25 euros.