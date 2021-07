Carn d'Andorra, en safata

Escaldes-EngordanyRamaders d'Andorra ha presentat aquest matí les safates que serviran per envasar la carn produïda íntegrament pels ramaders del país. "És una opció més que ve a complementar i donar visibilitat a la carn que es produeix al país" ha explicat el gerent de la societat Gerard Martínez. Cal recordar que Ramaders d'Andorra integra els productors carnis del país i en forma part també el Govern. Pel que fa a la diversitat de productes que es podran trobar a tots els centres comercials del país, Martínez ha indicat que "tindrem unes 40 referències entre el boví, l'equí i el corder" tot i que ha afegit que "algunes pot ser que siguin més estacionals i que es facin per exemple de cara a l'hivern barquetes per a fer caldo".

Per tal de tirar endavant el projecte, Ramaders d'Andorra ha contractat un carnisser a ple temps que és l'encarregat de preparar els talls tant per a les carnisseries o la restauració com per elaborar les safates. En aquest sentit, Martínez ha confirmat que "no s'incrementarà la producció, el que es farà es redistribuir-la per tal de poder fer aquestes safates i que la Carn d'Andorra pugui arribar a tothom, encara que no es vagi a una carnisseria convencional".

En quan a la producció, Ramaders d'Andorra té previst que cada setmana es puguin realitzar un miler de safates. Pel que fa al producte, han recordat que aquest s'anirà adaptant a les demandes que facin tant la restauració i els centres comercials. Quant als sacrificis, Martínez ha deixat clar que "no hi haurà més sacrificis d'animals que els que hi ha ara, perquè al cap i a la fi, aquí tenim una ramaderia extensiva i la llei d'Agricultura en marca els topalls". De mitjana s'està sacrificant uns 900 vedells a l'any, 50 cavalls i poltres, una cinquantena de bous i toros i al voltant de 400 corders i cabrits.Sobre la comercialització, la ministra de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura, Sílvia Calvó, ha explicat que "esperem que aquestes safates de carn puguin estar presents en els centres comercials i els supermercats durant el mes d'agost". Un altre dels punts que ha destacat la ministra és que "les safates tindran un codi QR que permetrà seguir tota la traçabilitat de la carn, i saber fins en quina casa s'ha criat l'animal".

Aposta per la sostenibilitat

Durant la presentació, Martínez ha explicat que "hem trigat una mica més a fer aquestes safates perquè hem buscat un sistema que sigui plenament sostenible". Així doncs, cada una de les barquetes, que estan fetes amb cartró reciclat i dues fines làmines de film amb només un polímer, seran 100% reciclables, ja que es podrà separar perfectament la part de plàstic amb el cartró. Finalment, el gerent ha explicat que el cost per desenvolupar la marca i les barquetes de carn ha comportat una inversió que està al voltant dels 100.000 euros.