La carretera t'espera

Queda't amb aquesta data: 10 de setembre. Aquest és el dia en què Pyrénées Andorra farà l'última sortida de l'any pels amants de les motos coincidint amb la nova edició de la BMW Motorrad Days 2022 . No deixis escapar aquesta oportunitat, ja que durant el cap de setmana del 10-11 de setembre podràs conèixer novetats al voltant del producte d'enguany i, alhora, provar els últims models BMW Motorrad.

El punt de trobada, des d'Andorra, serà al concessionari de Pyrénées Motors , a Sant Julià de Lòria, el pròxim 10 de setembre. Des d'allà es viatjarà fins a Sabiñánigo, a Osca, on tindrà lloc l'esdeveniment. Durant el cap de setmana tindràs a la teva disposició fins a 100 motos tant de carretera com off-road perquè provis la conducció de la qual més t'interessi. Dos dies en què també hi haurà exposat l'equipament de moto i motorista que ha tret la firma per aquesta temporada. I com a novetat, hi haurà una botiga on es podrà comprar l'equipament de motorista BMW Motorrad de temporades anteriors.

BMW MOTORRAD DAYS 2022

Un cap de setmana sobre dues rodes en el qual podràs intercanviar punts de vista i opinions gràcies a la presència de col·laboradors, ambaixadors, clubs i amics de la marca que també t'ajudaran a resoldre qualsevol dubte que tinguis al respecte. Una oportunitat única per conèixer i experimentar entorn de BMW Motorrad. Ara només cal que segueixis les instruccions per registra-te a l'esdeveniment i gaudir-lo al màxim.