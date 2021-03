El cas d'un andorrà a qui “no deixen” treballar a Espanya revifa el debat sobre la doble nacionalitat

Andorra la VellaÉs un dels temes recurrentment debatuts al Principat: la necessitat, o no, de tenir una altra nacionalitat, juntament amb l'andorrana, per poder fer vida fora del país. La doble nacionalitat. Alguns partits polítics ho han dut al programa electoral, algunes personalitats n'han fet bandera... En síntesi, l'argument principal esgrimit pels defensors de la doble nacionalitat és per una raó pragmàtica, és a dir, la necessitat de tenir algun document més que l'andorrà per facilitar els tràmits per poder viure i treballar a l'estranger. Mentre que els defensors de la nacionalitat única entenen que si es comparteix l'andorrana amb alguna altra es perd identitat, i això a la llarga pot condemnar Andorra a la desaparició.

Aquest dilluns, un article publicat a La Vanguardia ha revifat aquest debat. El diari català exposa el “viacrucis” d'un andorrà de 56 anys resident a l'àrea metropolitana de Barcelona per obtenir la residència que li permeti obrir un negoci al país veí del sud. Fa un any i mig que ho intenta per mitjans legals i fins i tot ha recorregut a vies alternatives de legalitat i moralitat dubtosa per aconseguir aquesta tramitació. De moment, sense èxit. L'article relata les dificultats per a un andorrà per gestionar el dia a dia en un altre país. Problemes burocràtics que li impossibiliten l'obertura d'un negoci i, per tant, poder viure fora del Principat. La trava principal que explica és en l'obtenció de la targeta de resident, la TIE, com una mena de document d'identitat espanyol per a estrangers, perquè no hi ha manera d'aconseguir cita amb l'administració.

El debat generat a les xarxes contraposa els arguments d'aquelles persones que demanen “tocar de peus a terra”, perquè “els discursos estan molt bé però la realitat és una altra” i demanen “facilitats per treballar i viure fora d'Andorra” perquè “buscar feina fora amb un passaport andorrà és una odissea”. I les que defensen que el problema no s'hauria de resoldre amb la doble nacionalitat sinó “denunciant els procediments” administratius per residir a l'estranger.