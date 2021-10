El cas de l'estudiant del vel passa a Afers Socials per absentisme escolar

Andorra la VellaEl cas de la nena que no va a classe per la problemàtica del vel ha passat a mans del departament d'Afers Socials seguint els passos que marca el protocol d'absentisme escolar. Així ho ha confirmat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la visita que ha realitzat aquest dilluns a la tarda a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança de Canillo. "Durant tota la setmana passada es va intentar aprofundir en aquest intent de mediació i es van oferir tota una sèrie de possibilitats que permetessin el retorn a l'escola en condicions de seguretat i de dignitat per part de la nena", ha indicat Espot, afegint que després d'uns dies de reflexió, la família es va pronunciar negativament sobre aquesta proposta. Tal com marca la llei, "hem hagut de posar en coneixement el cas al departament d'afers socials" perquè l'estan privant d'un dret fonamental com és l'educació, ha expressat. A més, dins el cas també està inclòs el germà de la noia, que tampoc va a classe.

En un primer moment, les treballadores socials del Servei d'Atenció Especialitzat a la Infància, de l'Àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, han de fer un informe que constati o que corrobori si el menor en qüestió es troba en una situació de risc. En cas que l'informe dictaminés aquesta situació, el cas es derivaria a l'autoritat judicial i passaria al batlle de menors. "Tot aquest treball encara no s'ha fet", ha dictaminat el cap de Govern, assegurant que l'obligació del ministeri d'Educació, com en qualsevol cas d'absentisme escolar independentment de la qüestió per un temps prolongat, és posar-ho en coneixement del ministeri d'Afers Socials. "No s'ha d'interpretar com una amenaça o una abdicació de les nostres responsabilitats", ha manifestat. De fet, ha volgut remarcar que aquesta problemàtica no és una qüestió política.

En aquest sentit, Espot ha comentat que aquest pas pot significar moltes coses en funció de la bona predisposició de les mares i els pares. De fet, si finalment el cas acaba arribant al batlle de menors, aquest convocarà a la família i "intentarà fer aquesta tasca de medicació que en el nostre cas ha estat infructuosa", ha indicat, afegint que desitja que no s'hagi de prendre cap altra decisió que sigui traumàtica. "La nostra prioritat absoluta és l'infant, la seva seguretat i la seva protecció", ha manifestat, assegurant que les decisions de les autoritats judicials sempre van encaminades a protegir i a emparar al menor, i mai a castigar els progenitors. Tot i així, el cap de l'executiu ha remarcat que és molt trist haver arribat a aquest punt, però es mostra confiat, i ha manifestat que qualsevol situació és reconduïble i "nosaltres seguirem picant pedra i insistint per trobar una solució". En aquest sentit, tant el sistema espanyol com les escoles confessionals no tenen cap reglament intern que prohibeixi el vel.

Sobre aquesta situació viscuda, des del Govern consideren que el fet de dur un vel no va amb els valors del projecte educatiu que hi ha al país en el marc de l'escola andorrana. D'altra banda, Espot ha manifestat que els hagués agradat poder debatre més la situació. "Crec que era una qüestió que mereixia un debat pausat sense aproximacions radicals, però és veritat que tot plegat s'ha accelerat", ha reconegut, assegurant que la decisió que han pres a l'escola andorrana és encertada i avalada unànimement pels directors del centre.

D'altra banda, el cap de Govern, també ha estat preguntat sobre les ajudes de les quals disposen els pares quan algun del seu fill estigui en aïllament i no pugui fer teletreball. En aquests instants encara hi ha l'ajut específic per als pares de nens menors de catorze anys o amb discapacitat que hagin d'estar confinats. Tot i així, amb els nous protocols aprovats el dimecres passat que permeten a les famílies escollir entre fer un aïllament domiciliari o continuar duent l'infant a l'aula amb una sèrie de proves de diagnòstic pautades, l'executiu no descarta que aquest ajut es pugui derogar properament.

Ronda per les escoles del país

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha acompanyat el cap de Govern en la visita a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança i a l'escola francesa de Canillo. Durant el primer any de mandat, l'any 2019, el Govern va iniciar una ronda de visites per les escoles del país. En aquell moment se'n van poder visitar la meitat, i la ronda es va veure aturada per la pandèmia.

Així, aquest dilluns s'han reprès aquestes visites, coincidint amb la primera setmana en què tots els alumnes poden assistir a les classes sense mascareta. La ronda seguirà durant les properes setmanes a Ordino, al nou centre de Formació Professional de la Massana, a Sant Julià de Lòria, a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany. En alguns dels desplaçaments Espot aprofitarà per inaugurar noves dependències com les ampliacions de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma o les de l'escola andorrana de Batxillerat.