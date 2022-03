Casa Amella, o com menjar per '#SerMésEco'

Andorra la VellaCada cop són més les persones que segueixen una alimentació sana i conscient, no només per qüestions de salut, sinó també per construir una vida en un entorn més sostenible. Durant els darrers dos mesos, Pyrénées Andorra ha promogut el seu propòsit '#SerMésEco', donant a conèixer algunes de les marques de moda i alimentació que més treballen per respectar el medi ambient, i una d'elles és Casa Amella . La firma d'alimentació, que podeu trobar al supermercat de Pyrénées, elabora productes bio, saludables i 100% vegetals que respecten el seu sabor natural amb els mínims ingredients. A la segona planta, podràs descobrir cremes de verdures, llegums cuites, salses naturals, sucs, entre d'altres.

Per conèixer millor la seva filosofia, el pròxim dimecres 30 de març, Pyrénées Andorra organitza un taller nutricional amb els responsables de Casa Amella, que explicaran l'elaboració dels seus productes, com saber si l'aliment que estem comprant és 100% eco i donaran trucs per "saber llegir les etiquetes". A més a més, faran una petita demostració de cuina amb un 'show cooking' preparat per a l'ocasió i en acabat, els assistents podran degustar els seus productes. El taller és obert a tothom, el seu preu és de 10 euros i l'entrada es pot adquirir a Caixa Central, a la quarta planta de Pyrénées Andorra, on hi ha l'oficina d'atenció al client. Els beneficis que se'n treguin de les entrades es destinaran a la Fundació Privada Jacqueline Pradère.

Casa Amella

Casa Amella va ser fundada el 2002 a Castellterçol, a la comarca catalana del Moianès, per en Dani, un jove que sempre havia vist la família fomentar una cuina saludable a base dels productes del poble cultivats amb cura i respecte per la terra. Seguint sempre aquests valors, l'empresa ha anat creixent a través d'una cuina vegetal casolana i sense additius, en la qual ho cuinen tot al vapor per conservar al màxim els sabors dels ingredients. A més a més, el respecte pels animals, la terra i les persones que la treballen forma part dels seus pilars fundacionals. Entre els equips amb els quals fan feina hi ha agricultors que donen feina a joves en risc d'exclusió social o famílies que han treballat durant generacions el mateix terreny.