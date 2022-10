El casino d'Andorra obrirà el 4 de març

Andorra la VellaEl casino Unnic no obrirà fins el 4 de març, esgotant l’ampliació de sis mesos que Govern va concedir a Jocs S.A. pels retards derivats de la pandèmia i de la falta de matèries primeres. La instal·lació havia d’obrir al setembre i Jocs va intentar no arribar fins el març i que fos al gener, però no ha estat possible.

El conseller delegat de Jocs SA, Marc Martos, ho ha explicat a Andorra Televisió. “Espero que obri el 4 de març. Hem d’obrir el 4 de març”. Martos ha indicat que l’edifici estarà bastant acabat de cara a principis de l’any vinent i per això els crupiers podran finalitzar les seves pràctiques a l’edifici on després treballaran.

Un dels principals atractius del casino serà l’organització de tornejos internacionals de pòquer on s’espera que puguin arribar a participar fins a 800 jugadors. El mínim de les competicions seran 40 participants. La intenció és organitzar-los en temporada baixa per convertir els tornejos en un atractiu turístic.