La CASS aprova la prestació per hospitalització a domicili

Escaldes-EngordanyEl consell d'administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha informat aquest dimarts de la proposta de les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili. Aquesta prestació està destinada a pacients amb patologies greus, agudes o cròniques, evolutives o inestables que requereixen d’una atenció especialitzada i coordinada pròpia de l’atenció hospitalària i que es pot proveir a domicili si es donen les condicions adients. Segons informa la CASS per mitjà d'un comunicat, es tracta d'un model d'atenció substitutiu de l'hospitalització convencional i per accedir-hi es precisa la valoració i indicació per part de la Unitat d'Hospitalització a Domicili del SAAS.

La sessió del consell d'administració celebrada aquest dimecres també explica que ha normalitzat els actes mèdics no presencials. Durant els primers mesos de la crisi sanitària es van crear diferents lletres clau per reemborsar les visites mèdiques fetes en modalitat no presencial, i “passat el període provisional i constatant la necessitat de regular de forma més àmplia i concreta els aspectes relacionats amb aquest tipus de visites es promou, d’acord amb el COMA, la seva normalització”.