La CASS li reclama 2.700 euros per cobrar un excés de baixa de paternitat quan el fill s'havia mort

Andorra la VellaLa CASS reclamava 2.762 euros a un home perquè entenia que els havia cobrat indegudament per una baixa per paternitat. El conflicte venia perquè l'home havia cobrat els 28 dies, però l'infant va morir. L'home es defenia dient que va parlar "amb la Cap dels Serveis Jurídics de la CASS, i van quedar que el permís de paternitat -que encara no havia començat a gaudir-, el faria a comptar del dia 9 de març (data de la mort dle fill), i que, a partir d’aquesta data el va gaudir, tot i que el dia 16 es va reincorporar al treball per indicació de la seva psicòloga". L'home hauria demanat el permís el dia 10, un després de la mort del seu fill.

La CASS li va fer dos pagaments, un de 657 euros i l’altre de 3.680 euros, que, d’entrada, li van semblar excessius, però el 4 de setembre se li va dir telefònicament que se li havien pagat els 28 dies de baixa paternal, quan no li corresponien. Ell considera que li tocaven 16 dies, mentre que la CASS assegura que només eren set. Per això li reclama els 2.700 euros que la Seguretat Social ha establert que ha cobrat de més.

El Tribunal Superior ha establert que "la suspensió del contracte de treball per paternitat i per maternitat- no ha de ser entès com un dret del treballador sinó com un supòsit previst en favor del nadó, i no del pare o la mare, si bé -afegim ara-, en el cas de la mare aquest permís també té coma objectiu la seva recuperació física desprès de la gestació i el part".

Afegeix que "en el cas de la mort de l’infant, el pare -o la mare, si ja s’ha reincorporat al treball- podrà sol·licitar el permís, o si la seva situació ho requereix, pot iniciar un període d'incapacitat temporal. En definitiva, el sistema andorrà ofereix solucions específiques per aquestes situacions".

La Justícia ha donat la raó a la CASS. La sentència recull que la petició de la baixa per paternitat "va tenir lloc el dia després de la malaurada mort del seu fill, per la qual cosa la CASS podia haver-li denegat el permís. Amb tot, la parapública li ho va concedir".