La CASS rebutja les noves tarifes pel transport sanitari no assistit

Andorra la VellaEl Consell d'Administració de la CASS rebutja les noves tarifes per al servei de transport sanitari no assistit. Segons informen en un comunicat, consideren que els imports de finançament proposats pel Govern són un 12% superiors a les informades inicialment pel Govern el passat mes de juliol en el servei individual i un 32% superiors en el cas dels col·lectius. En aquest sentit, recorden que el sobrecost impacta directament al dèficit actual de la parapública, que a 31 de setembre se situa en els 24 milions d'euros, perquè l'import no figura al pressupost.

El transport sanitari és el servei de trasllat adaptat de persones que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar els mitjans de transport ordinaris per desplaçar-se a un centre sanitari o al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària corresponent si es mantenen les condicions que justifiquin la necessitat d’aquest transport. En el cas del transport no assistit les persones no requereixen assistència tecnicosanitària durant el trasllat. Aquest pot ser individual o col·lectiu.