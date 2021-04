Catalunya frega el milió de primeres dosis administrades

La nova remesa de vacunes d’AstraZeneca, que va arribar ahir al migdia a Catalunya, ha de servir per accelerar en els pròxims cinc dies la vacunació de les persones d’entre 60 i 65 anys. Fins dijous ja s’havien administrat 986.514 primeres dosis, de manera que ja es frega el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra el coronavirus. “És una xifra rodona però tampoc és per tirar coets. Està molt lluny del 20% de la població i són només primeres dosis, però millor això que res”, admet l’epidemiòleg de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, Quique Bassat. Pel que fa a la segona dosi, l’han rebut 442.487 persones.

Així, el 12,7% de la població ha rebut la primera dosi -un 15% si es tenen en compte els majors de 16 anys- i el 5,8% té la pauta completa. “És cert que cada persona vacunada és un triomf, però la prioritat continua sent vacunar els que moriran si s’infecten, i a aquests no els estem protegint com caldria”, diu Bassat en referència al grup de població de més de 80 anys, la vacunació dels quals, amb Pfizer, tot i que s'ha accelerat en els úlitims dies continua sent baixa, amb només un 26,7% de vacunats amb les dues dosis i un 63,6% amb la primera. S’espera que dilluns, segons va anunciar la ministra de Sanitat espanyola, Carolina Darias, arribi una nova partida de vacunes de Pfizer, amb un total d’1.200.000 dosis, cosa que hauria de permetre accelerar la immunització d’aquest segment de població més vulnerable.

Es busquen 17.450 persones

Pel que fa a AstraZeneca, ahir van arribar a Catalunya 168.000 noves dosis, 110.000 de les quals, aproximadament, serviran per vacunar amb primeres dosis, mentre que la resta es reserven per a segones, en previsió que hi torni a haver incompliments en les dates de lliurament. Les vacunes que van arribar ahir formen part del lot de 1.056.500 dosis que dijous van arribar a l’Estat i que el govern espanyol va començar a repartir l’endemà per les comunitats. Amb l’objectiu d’aprofitar la remesa i accelerar la vacunació, el departament de Salut va anunciar ahir que obria noves cites per programar vacunacions aquest mateix cap de setmana, inclosos festius.

Les persones d’entre 60 i 65 anys que hagin rebut un SMS ja poden tornar a demanar cita per vacunar-se a la web Vacunacovidsalut.cat. Salut ha enviat missatges SMS a les persones de més risc amb les quals ja ha programat 75.000 cites per als pròxims cinc dies, i va fer una crida per omplir les 38.000 cites més disponibles per a persones que no siguin de risc, que també poden demanar hora sempre que n’hi hagi de disponibles. A la nit ja s’havien omplert gairebé la meitat de les cites i ara en queden 17.450 de lliures