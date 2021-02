Catalunya manté el confinament comarcal

Andorra la VellaEl secretari general del Departament de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ja va descartar dilluns passat que al llarg d'aquesta setmana s'anunciés “una desescalada molt remarcable”. Dijous es van confirmar els indicis sobre els casos de la variant brasilera al país veí i el Procicat, que normalment es reuneix els dijous, va decidir allargar unes hores la decisió sobre la possibilitat de flexibilitzar algunes mesures. Aquest divendres el Govern català ha difós un comunicat que, des del punt de vista andorrà, no té massa transcendència, perquè manté el confinament comarcal i el toc de queda de 22h a 6h. Això vol dir que Andorra continua assimilada a l'Alt Urgell però que no es poden fer viatges més enllà de la comarca veïna del sud.

El Procicat ha decidit mantenir durant 7 dies més (fins diumenge 28 de febrer), les mesures vigents per lluitar contra el covid-19. Tot i això, hi ha una certa flexibilitat: es reprenen les activitats extraescolars, d'esport escolar i lleure educatiu per als infants d'educació infantil i primària. Així doncs, la resta de sectors, com les botigues o la restauració segueixen igual i els comerços de més de 400 metres quadrats de superfície i els centres comercials seguiran sense poder obrir.