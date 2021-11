Catalunya reactivarà divendres l'ús del certificat covid en bars, gimnasos i residències

BarcelonaEl Govern reactivarà la mitjanit de dijous a divendres l’ús obligatori del certificat covid per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran, segons ha decidit la comissió delegada del covid-19. L’executiu dona per controlades les incidències que van fer que es desbordés el sistema informàtic de la web i l’aplicació La Meva Salut, la via principal per descarregar els QR, i confia que la mesura pugui tornar-se a desplegar aquesta setmana amb normalitat. L’allau de la demanda en les primeres hores en vigor va obligar a suspendre la restricció fins a nou avís.

La Generalitat donarà tres dies de marge perquè la població pugui descarregar-se el document i serà aquest divendres quan el certificat covid tornarà a ser una realitat. Totes les persones a partir dels tretze anys l'hauran de presentar per acreditar l'estat immunitari si volen accedir a aquests establiments. En les 14 hores que va estar en vigor divendres passat l’ARA va comprovar que en molts casos ni tan sols es va arribar a demanar o s'acceptava sense demanar cap document d'identitat al client que pogués demostrar l’autenticitat de les dades. En paral·lel, però, l'anunci d'aquesta restricció va disparar la vacunació amb 20.000 dosis posades al llarg de tota la setmana.

La causa del col·lapse informàtic, expliquen fonts governamentals, va ser el "volum inesperat" de sol·licituds, que van sobrecarregar el sistema. Les cues virtuals per fer la gestió van arribar a ser de 300.000 persones en alguns moments i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que es van registrar algunes “entrades malicioses” que, si bé no es poden considerar un ciberatac, van comportar una activació dels sistemes de seguretat interns.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, també ha justificat aquest dilluns que La Meva Salut va col·lapsar perquè hi va haver una sobredemanda de persones que a priori ja tenien el document però “no el trobaven”, per exemple perquè no sabien en quin dispositiu l’havien guardat. Es va detectar que una sola persona, ha explicat, se l'havia descarregat fins a 200 vegades. "És un fenomen amb el qual no comptàvem", ha admès en una entrevista a TV3.

Entre el 22 i el 28 de novembre s’han descarregat 1,8 milions de certificats covid, 348.894 dels quals només diumenge. En total, des que es va aprovar l’ús del certificat el juny passat s’han generat 10,4 milions de QR i la majoria de certificats, un 96%, són de vacunació. La resta són de recuperació de la malaltia o de prova diagnòstica negativa.. "Aquesta és una eina que ens ha d'ajudar a controlar la pandèmia, La Meva Salut ens permet 6.000 entrades al minut, però no és la solució", ha subratllat aquest dilluns Argimon, que ha recordat que només s'ha de descarregar un cop i "guardar-lo".