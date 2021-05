BarcelonaA partir d'aquest dimarts entra en vigor el nou límit de velocitat màxima a les grans ciutats espanyoles, que passa dels 50 km/h genèrics que hi havia fins ara a només 30 km/h, amb l’objectiu prioritari de reduir la mortalitat associada al trànsit en entorns urbans. Aquesta modificació de la velocitat màxima en trams urbans ha sigut possible gràcies a la reforma del Reglament General de Circulació aprovat pel govern espanyol i anunciat al BOE el 10 de novembre passat. La mesura ja s'aplicava en moltes ciutats, entre les quals Barcelona i Palma.

Aquest nou límit no afecta tots els carrers de les ciutats, sinó aquells carrers i vies amb un sol carril per sentit de circulació, que no deixen de ser la majoria de carrers de les grans capitals espanyoles. El límit seguirà sent de 50 km/h en els carrers amb dos o més carrils per cada sentit, tot i que els vehicles que transportin mercaderies perilloses no podran superar els 40 km/h en aquests carrers de dos o més carrils per cada sentit.

En aquest recompte de carrils no comptabilitzen els carrils reservats per al transport públic, i la nova normativa preveu que els diversos consistoris puguin ajustar les velocitats màximes permeses prèvia comunicació i senyalització. A la pràctica això vol dir que la gran majoria dels carrers de les grans ciutats espanyoles hauran d’adaptar i limitar la seva velocitat màxima permesa als anunciats 30 km/h.

Per acabar, els carrers en què existeix un sol carril de plataforma única —és a dir, compartit per vianants i vehicles— la velocitat màxima permesa per a tots els vehicles que hi circulin serà de només 20 km/h.

Les infraccions previstes per als conductors que incompleixin aquestes noves mesures aniran entre els 100 i els 600 euros i poden suposar la pèrdua de fins a sis punts en el carnet de conduir. Superar en més de 60 km/h la nova velocitat màxima permesa —és a dir, circular a 90 km/h en un tram limitat a 30 km/h— estarà tipificat com un delicte contra la seguretat viària segons l’article 379 del Codi Penal i, més enllà de la multa econòmica i la pèrdua de punts del carnet, també pot suposar penes de presó de fins a sis mesos, o de treballs comunitaris de fins a dotze mesos, i en tot cas la retirada del carnet i la prohibició de conduir vehicles a motor en un temps d’entre un i quatre anys.

Amb tot aquest paquet de mesures les autoritats confien poder disminuir les morts associades als accidents de trànsit entre un 15% i un 30% i el risc de morir atropellat en un 80%, ja que la distància de frenada i la força de l’impacte en cas de xocar amb un vianant o ciclista és sensiblement inferior si es redueix la velocitat màxima permesa als 30 km/h. Val la pena recordar que el 82% dels morts per accident de trànsit a les ciutats espanyoles durant l’any 2019 eren vianants, ciclistes i motoristes, els col·lectius més vulnerables dins del trànsit urbà.